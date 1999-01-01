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Тамбовская область возглавила список рейтинга экологического благополучия регионов России

Мар 15
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская область возглавила список рейтинга экологического благополучия регионов России

Тамбовская область снова возглавила список рейтинга экологического благополучия среди российских регионов. Данные по итогам зимы 2018 – 2019 гг. обнародовала общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».
В десятку лидеров на этот раз вошли: Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская область, Мурманская область, Магаданская область, Республика Коми, Санкт-Петербург.

«Экологический рейтинг субъектов РФ» рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона 4 раза в год. Тамбовская область неизменно признается самым экологичным регионом России с 2011 года.

Губернатор Тамбовщины Александр Никитин считает, что экологическая безопасность и благополучие - залог инвестиционной, туристической привлекательности региона, а также конкурентоспособности производимой на его территории продукции. Стабильность экологической ситуации достигается совместной работой органов власти, экологов, научного сообщества, бизнеса и общественности.

Отметим, что зимой 2018 – 2019 года «Зеленый патруль» провел ряд экспедиций по различным регионам России. Их целью была не только проверка жалоб граждан на нарушения природоохранного законодательства, но и уточнение реального экологического рейтинга регионов. В настоящее время эксперты работают в Ивановской и Смоленской областях.



 
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