Тамбовская область возглавила список рейтинга экологического благополучия регионов России



Тамбовская область снова возглавила список рейтинга экологического благополучия среди российских регионов. Данные по итогам зимы 2018 – 2019 гг. обнародовала общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».

В десятку лидеров на этот раз вошли: Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская область, Мурманская область, Магаданская область, Республика Коми, Санкт-Петербург.

«Экологический рейтинг субъектов РФ» рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона 4 раза в год. Тамбовская область неизменно признается самым экологичным регионом России с 2011 года.

Губернатор Тамбовщины Александр Никитин считает, что экологическая безопасность и благополучие - залог инвестиционной, туристической привлекательности региона, а также конкурентоспособности производимой на его территории продукции. Стабильность экологической ситуации достигается совместной работой органов власти, экологов, научного сообщества, бизнеса и общественности.

Отметим, что зимой 2018 – 2019 года «Зеленый патруль» провел ряд экспедиций по различным регионам России. Их целью была не только проверка жалоб граждан на нарушения природоохранного законодательства, но и уточнение реального экологического рейтинга регионов. В настоящее время эксперты работают в Ивановской и Смоленской областях.