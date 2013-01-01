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Тамбовская область вошла в число лучших регионов страны по организации призыва

Окт 1
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская область вошла в число лучших регионов страны по организации призыва

1 октября объявлен старт осенней призывной кампании. Об итогах прошлой призывной кампании и готовности к проведению нынешнего призыва рассказали представители Министерства обороны РФ, а также регионов, где призывная кампания проводится на высоком организационном уровне. Тамбовскую область представлял первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.
По оценке начальника главного организационно-мобилизационного управления генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского, Тамбовская область вошла в число лучших регионов страны по организации призыва. Он отметил, что в нашей стране в соответствии с планами президента РФ в распоряжение войскам передаются современные системы вооружения, требующие высокого уровня знаний и специальной подготовки. Поэтому на военной службе сегодня особенно ценятся призывники с высшим образованием. Тамбовская область занимает первое место по количеству призывников с вузовскими дипломами.

«Традиционно Тамбовская область отправляет в войска большое количество призывников с высшим образованием. Во многом этому способствует то, что на территории нашего региона располагается 11 высших профессиональных учебных заведений. Тамбовчане всегда отличались высоким уровнем патриотизма. Многие выпускники вузов отказываются от положенных отсрочек и обращаются в военкоматы с просьбой пройти срочную службу», - подчеркнул Олег Иванов.

Во время весенней призывной кампании в армию было призвано более 1,1 тысячи человек, из них с высшим образованием - 227 человек, или каждый пятый призывник. Кроме того, 11 человек были направлены для прохождения службы в научные роты, что также является очень высоким показателем. По словам Евгения Бурдинского, чтобы попасть в научную роту необходимо пройти серьезный конкурсный отбор. В итоге туда попадают настоящие таланты с большим потенциалом для занятий научными изысканиями.

К проведению осенней призывной капании Тамбовская область полностью готова. В соответствии с поручением губернатора Александра Никитина сформирована областная призывная комиссия. Медицинские комиссии полностью укомплектованы врачами-специалистами, для их работы выделены помещения, оснащённые медицинским инструментарием и оборудованием для проведения профессионального и психологического отбора граждан на военную службу.



 
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