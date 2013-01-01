Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США



Сегодня министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев провел в Туле совещание, посвященное реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК». В нем приняли участие заместитель полпреда президента в ЦФО Артур Ниязметов и руководители субъектов ЦФО, в том числе глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

- Зерновые структуры сохраняют лидерские позиции на экспортном рынке, далее идут масложировая продукция и продукция пищевого производства. По каждому из этих направлений планируется достичь показателя в 80,6 миллиарда долларов в год, — отметил Дмитрий Патрушев.

Губернатор Александр Никитин считает сельское хозяйство локомотивом развития региона. В агропромышленном комплексе Тамбовщина сегодня достигла самых высоких показателей за всю историю области. Главным вектором развития регионального АПК губернатор обозначил наращивание экспортного потенциала.

По итогам 2017 года Тамбовщина экспортировала продовольственных товаров и сырья на сумму 95,5 миллиона долларов США. В 2018 году экспорт продовольственных товаров и сырья вырос на 173,8 процента, составив 166 миллионов долларов США. В основном экспортируются злаки, корма для животных, растительные и животные масла, сахар и кондитерские изделия, мясо и мясные субпродукты.

Странами-импортерами масложировой продукции являются Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Монголия, Грузия, Сербия. Злаки Тамбовская область поставляет в Саудовскую Аравию, Египет, Израиль, Турцию, Иран, Германию, Нигерию. Мясо - в Казахстан, Кыргызстан, Армению, Гонконг, на Украину (ДНР, ЛНР), в Нигерию, Тайвань, Либерию, Вьетнам, Конго.

В рамках исполнения указа президента России Владимира Путина о стратегических задачах развития страны до 2024 года в регионе началась реализация нового проекта. Его цель - увеличить объем экспорта продукции АПК до 252 миллионов долларов США к концу 2024 года. Достичь этого позволит создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью, путем технологического перевооружения отрасли.

В регионе реализуется проект по глубокой переработке зерна, строятся новые животноводческие комплексы, модернизируются предприятия сахарной отрасли. В числе перспективных направлений также обозначен экспорт соевого масла, брендированных экологически чистых продуктов и кондитерских изделий.

Напомним, основная цель федерального проекта «Экспорт продукции АПК» — достижение объема экспорта сельскохозяйственных товаров в размере 45 миллиардов долларов к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы, созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров для пропуска продукции на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования.

Фото пресс-центра правительства Тульской области