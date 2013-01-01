Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 ФЕВ, 15:03 МСК
USD (ЦБ)    65,5691
EUR (ЦБ)    74,9127

05 ФЕВ, 15:03 МСК
USD (ЦБ)    65,5691
EUR (ЦБ)    74,9127

Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США

Фев 5
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США

Сегодня министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев провел в Туле совещание, посвященное реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК». В нем приняли участие заместитель полпреда президента в ЦФО Артур Ниязметов и руководители субъектов ЦФО, в том числе глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
- Зерновые структуры сохраняют лидерские позиции на экспортном рынке, далее идут масложировая продукция и продукция пищевого производства. По каждому из этих направлений планируется достичь показателя в 80,6 миллиарда долларов в год, — отметил Дмитрий Патрушев.

Губернатор Александр Никитин считает сельское хозяйство локомотивом развития региона. В агропромышленном комплексе Тамбовщина сегодня достигла самых высоких показателей за всю историю области. Главным вектором развития регионального АПК губернатор обозначил наращивание экспортного потенциала.

По итогам 2017 года Тамбовщина экспортировала продовольственных товаров и сырья на сумму 95,5 миллиона долларов США. В 2018 году экспорт продовольственных товаров и сырья вырос на 173,8 процента, составив 166 миллионов долларов США. В основном экспортируются злаки, корма для животных, растительные и животные масла, сахар и кондитерские изделия, мясо и мясные субпродукты.

Странами-импортерами масложировой продукции являются Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Монголия, Грузия, Сербия. Злаки Тамбовская область поставляет в Саудовскую Аравию, Египет, Израиль, Турцию, Иран, Германию, Нигерию. Мясо - в Казахстан, Кыргызстан, Армению, Гонконг, на Украину (ДНР, ЛНР), в Нигерию, Тайвань, Либерию, Вьетнам, Конго.

В рамках исполнения указа президента России Владимира Путина о стратегических задачах развития страны до 2024 года в регионе началась реализация нового проекта. Его цель - увеличить объем экспорта продукции АПК до 252 миллионов долларов США к концу 2024 года. Достичь этого позволит создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью, путем технологического перевооружения отрасли.

В регионе реализуется проект по глубокой переработке зерна, строятся новые животноводческие комплексы, модернизируются предприятия сахарной отрасли. В числе перспективных направлений также обозначен экспорт соевого масла, брендированных экологически чистых продуктов и кондитерских изделий.

Напомним, основная цель федерального проекта «Экспорт продукции АПК» — достижение объема экспорта сельскохозяйственных товаров в размере 45 миллиардов долларов к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы, созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров для пропуска продукции на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования.

Фото пресс-центра правительства Тульской области



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тамбовская область:
5 Фев:
31 Янв:
30 Янв:
Центральный федеральный округ:
5 Фев:
5 Фев:
4 Фев:
РОССИЯ:
5 Фев:
4 Фев:
4 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 1

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Узнай, страна

Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США

Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США

В Кировской области впервые в России начали выпускать фанеру с тиснением honeycomb

В Кировской области впервые в России начали выпускать фанеру с тиснением honeycomb

В Ярославской области началось строительство двух новых модификаций катера БК-16

В Ярославской области началось строительство двух новых модификаций катера БК-16

Омских бизнесменов собирают на бизнес-миссию в Казахстан

Омских бизнесменов собирают на бизнес-миссию в Казахстан

Новости СМИ

Новости дня

14:49 Психологические плацебо могут иметь такой же эффект, как и медицинские Психологические плацебо могут иметь такой же эффект, как и медицинские
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
13:32 Владимир Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию Владимир Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию
12:51 Крым посетит британская делегация Крым посетит британская делегация
12:10 Изрезанная картина Бэнкси оказалась в музее Изрезанная картина Бэнкси оказалась в музее
11:33 Московские торговые центры проверяют после сообщений о «минировании» Московские торговые центры проверяют после сообщений о «минировании»
10:53 США заявили, что Россия нарушила нормы ВТО США заявили, что Россия нарушила нормы ВТО
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
10:22 Океаны станут голубее на 50% из-за глобального потепления Океаны станут голубее на 50% из-за глобального потепления

Узнай, страна!

14:58 Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
14:16 В Кировской области впервые в России начали выпускать фанеру с тиснением honeycomb В Кировской области впервые в России начали выпускать фанеру с тиснением honeycomb
13:24 В Ярославской области началось строительство двух новых модификаций катера БК-16 В Ярославской области началось строительство двух новых модификаций катера БК-16
12:19 Омских бизнесменов собирают на бизнес-миссию в Казахстан Омских бизнесменов собирают на бизнес-миссию в Казахстан
04 ФЕВ, 20:32 Произведенный в Москве первый российский телефон с криптозащитой «Круиз-К» вывели на рынок Произведенный в Москве первый российский телефон с криптозащитой «Круиз-К» вывели на рынок
31 ЯНВ, 17:30 В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter