Тамбовская область существенно нарастит объем жилищного строительства



В Тамбовской области до 2024 года планируют построить более 6,2 миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщил заместитель главы администрации области Арсен Габуев на пресс-конференции, посвященной реализации регионального проекта «Жилье».

Проект «Жилье» разработан в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Тамбовская область уже приступила к его реализации. По словам Арсена Габуева, перед регионом поставлена серьезная и ответственная задача. В ближайшее время предстоит существенно нарастить объем жилищного строительства. Для сравнения весь жилой фонд Тамбова сегодня составляет около 7,5 миллиона квадратных метров. Получается, что масштабы предстоящего строительства сопоставимы со строительством нового города.

В рамках нацпроекта предусмотрена финансовая поддержка улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан в размере почти 880 миллионов рублей. Из них свыше 128 миллионов рублей – областные средства.

Новое жилье должно быть комфортным и доступным для среднестатистической тамбовской семьи. По словам Арсена Габуева, приемлемый уровень цен на квартиры в новостройках должен обеспечить сокращение сроков строительства. Добиться этого региональные власти намерены за счет предоставления строительных площадок с необходимой инфраструктурой, включающей подведение газовых и электрических сетей.

«Одно дело предоставить свободную строительную площадку и совсем другое - предоставить площадку с качественной инфраструктурой. Наличие электроэнергии, воды, водоотведения, газа - это очень важно. Здесь мы нацелены на совместную работу с энергопоставщиками, чтобы синхронизировать их инвестиционные программы с планами строительства по нацпроекту. Выделенные земельные участки станут основой для комплексного развития в будущем, чтобы мы могли обеспечить необходимый ввод жилья», - поделился Арсен Габуев.

До конца года в регионе планируется построить не менее 845 тысяч квадратных метров жилья, что сопоставимо с показателями 2018 года. Однако в ближайшей перспективе темпы строительства жилья будут нарастать.