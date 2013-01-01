Тамбовская область существенно нарастит объем жилищного строительства
В Тамбовской области до 2024 года планируют построить более 6,2 миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщил заместитель главы администрации области Арсен Габуев на пресс-конференции, посвященной реализации регионального проекта «Жилье».
В рамках нацпроекта предусмотрена финансовая поддержка улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан в размере почти 880 миллионов рублей. Из них свыше 128 миллионов рублей – областные средства.
Новое жилье должно быть комфортным и доступным для среднестатистической тамбовской семьи. По словам Арсена Габуева, приемлемый уровень цен на квартиры в новостройках должен обеспечить сокращение сроков строительства. Добиться этого региональные власти намерены за счет предоставления строительных площадок с необходимой инфраструктурой, включающей подведение газовых и электрических сетей.
«Одно дело предоставить свободную строительную площадку и совсем другое - предоставить площадку с качественной инфраструктурой. Наличие электроэнергии, воды, водоотведения, газа - это очень важно. Здесь мы нацелены на совместную работу с энергопоставщиками, чтобы синхронизировать их инвестиционные программы с планами строительства по нацпроекту. Выделенные земельные участки станут основой для комплексного развития в будущем, чтобы мы могли обеспечить необходимый ввод жилья», - поделился Арсен Габуев.
До конца года в регионе планируется построить не менее 845 тысяч квадратных метров жилья, что сопоставимо с показателями 2018 года. Однако в ближайшей перспективе темпы строительства жилья будут нарастать.
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