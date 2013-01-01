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Тамбовская область создает первую в стране цифровую платформу в АПК

Окт 11
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская область создает первую в стране цифровую платформу в АПК

Развитию цифровых технологий в агропромышленном комплексе был посвящен круглый стол, который состоялся сегодня в рамках российской выставки «Золотая осень-2018». О тамбовском опыте в этой сфере участникам мероприятия рассказал губернатор Александр Никитин.
Глава региона отметил, что цифровизация является технологическим стержнем стратегии социально-экономического развития области. Тамбовский АПК, являющийся ведущим элементом экономики региона, имеет опыт внедрения информационных технологий. Создана база данных по сельхозтоваропроизводителям, полям пахотных земель, сформированы карты землепользователей и землепользования. На предприятиях АПК используются компьютеризированные системы управления, применяются технологии Интернета вещей и BIG DATA, на новых молочных комплексах работают роботы. Получать высокие урожаи помогают почвенные датчики, современные автопилоты, которые работают на основании высокоточного спутникового сигнала.

- У Тамбовской области имеются значительные достижения в сфере информатизации и хороший задел в цифровизации АПК. Однако мы понимаем, что необходимо осуществить прорыв в этой важнейшем технологическом направлении, - отметил Александр Никитин.

В регионе приступили к реализации масштабного проекта по созданию первой в стране цифровой платформы в агропромышленном комплексе. Важнейшими отличительными чертами этой разработки станут ориентация на оказание услуг малому и среднему бизнесу, а также широкому кругу физических лиц, смещение акцентов к приложениям в сфере торговли и маркетинга, использование новых экономических механизмов привлечения разработчиков приложений и потребителей услуг цифровой платформы.

В настоящее время администрация Тамбовской области ведет переговоры с фондом «Сколково» и корпорацией «Ростелеком» о совместных работах по созданию цифровой платформы АПК. Планируется, что финансирование разработки первой очереди платформы будет проведено в соответствии с областной целевой программой при грантовой поддержке фонда «Сколково». Первая в стране действующая цифровая платформа АПК будет создана к середине 2019 года, - сообщил глава Тамбовской области.

В то же время Тамбовская область станет пилотным регионом по программе Минсельхоза России «Цифровая экономика сельского хозяйства». В рамках этой программы институтами РАН и другими организациями будут создаваться эталонные объекты цифровизации: умное поле, умная ферма, умная теплица и другие.

Александр Никитин выступил с предложением внедрить и испытать все модули и эталонные объекты на территории инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина», который станет ведущим инструментом трансфера передовых аграрных технологий, в том числе в сфере цифровизации.



 
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