Тамбовская область получит 1,5 миллиарда рублей на строительство новых детских садов



Перед регионом стоит важная задача: добиться 100-процентного охвата всех возрастов дошкольным образованием. О том, как Тамбовская область с этой задачей справится, сегодня на пресс-завтраке рассказала журналистам заместитель главы администрации области Наталья Астафьева.

Она подчеркнула, что теперь вопрос обеспеченности местами в детских садах будет входить в нацпроект «Демография». И в него Тамбовская область вступает с хорошими показателями. На данный момент дошкольным образованием в области охвачено 79 процентов детей. И, начиная с 2016 года, на Тамбовщине обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Напомним, в регионе был реализован проект по модернизации региональной системы дошкольного образования. За три года, с 2013 по 2016, в области было построено, реконструировано, капитально отремонтировано 37 детских садов на 3800 мест. Более 8 тысяч мест введено за счет развития вариативных форм дошкольного образования.

- Сейчас резко возрастает потребность в местах дошкольного образования для детей от 0 до 3 лет. Мамы хотят работать. Мы хорошо понимаем, что возможность иметь гарантию получения места в дошкольном учреждении – это возможность рожать детей, - подчеркнула Наталья Астафьева.

С 2018 года Тамбовская область является участником ведомственного проекта Минпросвещения России «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет». В рамках проекта в текущем году дополнительно создано 710 мест за счет строительства детского сада в городе Тамбове, открытия дошкольных групп на базе образовательных организаций, развития вариативных форм дошкольного образования.

Дальнейшая работа по решению поставленной задачи будет проводиться в рамках национального проекта «Демография», регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

- До 2021 года будет построено 14 детских садов. На эти цели из федерального бюджета выделено 1,5 миллиарда рублей, - отметила вице-губернатор Наталья Астафьева.

Уже в 2019 году будет введено пять детских садов в городах Тамбове и Кирсанове, Мичуринском и Тамбовском районах.

Наталья Астафьева уверена: каждый ребенок должен быть включен в систему дошкольного образования. Поэтому в регионе активно развиваются вариативные формы дошкольного образования: семейные группы, группы кратковременного пребывания, центры игровой поддержки ребенка, службы ранней помощи, группы для детей с проблемами здоровья.

Еще одним участником решения задачи по созданию дополнительных мест в детских садах станет негосударственный сектор. Негосударственным поставщикам услуг дошкольного образования будет оказана финансовая и методическая поддержка, что позволит обеспечить открытие 86 групп (344 места) для детей до 3 лет.

В результате реализации всех мер планируется обеспечить к концу 2021 года 100-процентную доступность дошкольного образования для всех детей, проживающих на территории области.