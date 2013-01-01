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Тамбовская область получит 1,5 миллиарда рублей на строительство новых детских садов

Дек 28
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская область получит 1,5 миллиарда рублей на строительство новых детских садов

Перед регионом стоит важная задача: добиться 100-процентного охвата всех возрастов дошкольным образованием. О том, как Тамбовская область с этой задачей справится, сегодня на пресс-завтраке рассказала журналистам заместитель главы администрации области Наталья Астафьева.
Она подчеркнула, что теперь вопрос обеспеченности местами в детских садах будет входить в нацпроект «Демография». И в него Тамбовская область вступает с хорошими показателями. На данный момент дошкольным образованием в области охвачено 79 процентов детей. И, начиная с 2016 года, на Тамбовщине обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Напомним, в регионе был реализован проект по модернизации региональной системы дошкольного образования. За три года, с 2013 по 2016, в области было построено, реконструировано, капитально отремонтировано 37 детских садов на 3800 мест. Более 8 тысяч мест введено за счет развития вариативных форм дошкольного образования.

- Сейчас резко возрастает потребность в местах дошкольного образования для детей от 0 до 3 лет. Мамы хотят работать. Мы хорошо понимаем, что возможность иметь гарантию получения места в дошкольном учреждении – это возможность рожать детей, - подчеркнула Наталья Астафьева.

С 2018 года Тамбовская область является участником ведомственного проекта Минпросвещения России «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет». В рамках проекта в текущем году дополнительно создано 710 мест за счет строительства детского сада в городе Тамбове, открытия дошкольных групп на базе образовательных организаций, развития вариативных форм дошкольного образования.

Дальнейшая работа по решению поставленной задачи будет проводиться в рамках национального проекта «Демография», регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

- До 2021 года будет построено 14 детских садов. На эти цели из федерального бюджета выделено 1,5 миллиарда рублей, - отметила вице-губернатор Наталья Астафьева.

Уже в 2019 году будет введено пять детских садов в городах Тамбове и Кирсанове, Мичуринском и Тамбовском районах.

Наталья Астафьева уверена: каждый ребенок должен быть включен в систему дошкольного образования. Поэтому в регионе активно развиваются вариативные формы дошкольного образования: семейные группы, группы кратковременного пребывания, центры игровой поддержки ребенка, службы ранней помощи, группы для детей с проблемами здоровья.

Еще одним участником решения задачи по созданию дополнительных мест в детских садах станет негосударственный сектор. Негосударственным поставщикам услуг дошкольного образования будет оказана финансовая и методическая поддержка, что позволит обеспечить открытие 86 групп (344 места) для детей до 3 лет.

В результате реализации всех мер планируется обеспечить к концу 2021 года 100-процентную доступность дошкольного образования для всех детей, проживающих на территории области.



 
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