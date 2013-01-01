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Тамбовская область поддерживает общероссийские тенденции в отношениях с Китаем

Сен 12
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская область поддерживает общероссийские тенденции в отношениях с Китаем

Сегодня на площадке Восточного экономического форума глава региона Александр Никитин принял участие в бизнес-диалоге "Россия-Китай". Провел мероприятие глава комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев.
Речь шла о реализации задач, поставленных руководством России и Китая. В частности, о наращивании торгово-экономического сотрудничества, создании совместных бизнес-проектов, развитии ТОСЭР, об условиях притока китайских инвестиций. Губернатор Александр Никитин отмечает актуальность заявленных тем: Тамбовская область поддерживает общероссийские тенденции в отношениях с Китаем и намерена расширить сотрудничество с КНР.

Напомним, летом прошлого года представители Тамбовской области установили дипломатические связи с руководством посольства КНР в РФ и высшим руководством провинции Хэйлунцзян, провели деловые переговоры с инвесторами в рамках Российско-Китайского ЕХРО. По итогам 2017 года товарооборот Тамбовской области и КНР вырос до 20,7 млн долларов США (в 2016 - 15,2 млн долларов США ). Потенциал для дальнейшего развития двусторонних отношений большой.

Тамбовские вузы уже осуществляют научно-образовательное сотрудничество с китайскими университетами и компаниями. Перспективными направлениями для совместной работы также являются АПК, промышленность, научная сфера.

Как не раз отмечал глава администрации области Александр Никитин, учиться надо у лучших. Китайская экономика демонстрирует рост даже во времена кризисов, таким образом подтверждая смысл одного из известных иероглифов: кризис — это не только опасный период, но и время новых возможностей. Сегодня взаимоотношения между РФ и КНР выходят на новый уровень, что особенно важно для регионов. В октябре Тамбовская делегация вновь планирует официальный визит в КНР.



 
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