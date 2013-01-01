Тамбовская область переходит на безналичную оплату проезда в пассажирском транспорте



В апреле 2018 года глава администрации области Александр Никитин поставил задачу о запуске безналичной оплаты проезда в пассажирском транспорте. Система уже начала свою работу: почти 80% перевозчиков области готовы принимать безналичную оплату через валидаторы.

Оплачивать проезд в общественном транспорте теперь возможно не только наличными деньгами и льготными талонами, но и социальными транспортными картами, бесконтактными банковскими картами, смартфонами с приложениями Samsung Pay, Apple Pay.

Однако стоит отметить, что с 1 июня прекращается реализация льготных талонов. Исчезнут из продажи они с 1 марта. Вместо льготных талонов предлагается использовать социальную карту.

- Переходный период решили продлить, ранее крайним сроком значилось 1 мая. Социальная карта выдаётся бесплатно. Получить её можно во всех отделениях Сбербанка, предъявив паспорт, СНИЛС и удостоверение. После приобретения, необходимо пополнить баланс карты. На данный момент выдано уже более 34 тысяч социальных транспортных карт, - отметила заместитель начальника управления социальной защиты и семейной политика области Марина Макова.

Пополнять карту можно на любую сумму. Оплата принимается в отделениях банка, терминалах, через онлайн-сервисы. Если к концу месяца сумма не израсходована, деньги сохраняются и переходят автоматически на другой месяц. Тем гражданам, которые имеют стопроцентные льготы на проезд, пополнять баланс не надо.

- Другие категории граждан, которые не относятся к льготным, могут купить общую транспортную карту за 100 рублей. Её продажа начнётся с 20 марта. Приобрести такую транспортную карту можно на почте, в любом отделении Сбербанка, в киосках Роспечать. После покупки баланс карты также необходимо пополнить, стоимость карты не зачисляется на счёт, - рассказал заместитель начальника управления автомобильных дорог и транспорта области Виктор Вакульчик.

Пока стоимость проезда составит 8,5 рублей для льготных категорий граждан, как по карте, так и наличной оплатой. 17 рублей – стоимость проезда для остальных пассажиров общественного транспорта. Для стимулирования использования транспортных карт при проезде с 1 мая планируется введение тарифов на перевозки, дифференцированные в зависимости от способа оплаты проезда. При безналичной оплате проезд будет дешевле, чем за наличные деньги.

Более подробную информацию можно получить на сайте Автоматизированной системы учета и оплаты проезда на пассажирском транспорте (https://asuop.ru/) или позвонив на номер горячей линии 8800 301 04 44. Звонок бесплатный.