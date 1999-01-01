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Тамбовская область имеет потенциал производства экологически чистой продукции

Фев 27
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская область имеет потенциал производства экологически чистой продукции

По поручению президента России Владимира Путина правительство разработает национальный бренд экологической продукции. В его недавнем послании Федеральному Собранию сказано, что это будет защищенный бренд отечественной чистой, зеленой продукции, который должен подтверждать, что при ее производстве использовались только безопасные для здоровья человека технологии.
В Тамбовской области производство экологически чистой продукции уже налажено. Учеными Мичуринского государственного аграрного университета разработаны продукты функционального питания под экобрендом «101 витамин». Свидетельство на товарный знак выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации. Университетские разработки функционального питания под витаминной маркой были презентованы президенту страны Владимиру Путину в конце 2017 года на федеральной выставке «Россия, устремленная в будущее».

Ученые наукограда разрабатывают продукты питания для отдельных групп населения и профессий. Они внесли свой вклад в программу питания спортсменов на Олимпиаде в Сочи, участвуют в программе «Марс 500», SIRIUS-17, создавая продукты для космонавтов. На базе агроуниверситета разрабатываются технологии производства овощной, фруктово-ягодной продукции и кондитерских изделий с повышенным содержанием биологически-активных веществ.

Экологичность - один из залогов конкурентоспособности продукции, которую выпускают и крупные тамбовские предприятия. Тамбовская индейка под брендом «Пава-пава» стала лучшим товаром 2018 года как самое экологически чистое мясо.

- Мы сосредоточены на большой и серьезной задаче - обеспечить страну здоровыми продуктами питания и лучшими технологиями их производства во имя сбережения и укрепления здоровья нации, - говорит губернатор Александр Никитин.

В начале этого года в Тамбовской области собрали первый урожай экологически чистых огурцов в новых теплицах пятого поколения АО «Тепличное». Здесь в автоматическом режиме поддерживается микроклимат, установлено искусственное освещение, используется система капельного орошения, минерального питания и дезинфекции. Внедрена биологическая защита растений, а соцветия огурцов опыляют шмели.

- Открытие современных теплиц — это старт витаминной индустрии на Тамбовщине, - считает губернатор Александр Никитин.

Продукция предприятия неоднократно отмечена грамотами и медалями на выставках и конкурсах, как лучшая овощная продукция защищённого грунта.

Кроме того, экологичную продукцию растениеводства и животноводства предлагают тамбовские фермеры, многие из которых имеют грантовую поддержку от государства. По мнению специалистов управления сельского хозяйства Тамбовской области, эта продукция отличается высоким качеством и имеет повышенный спрос на столичных ярмарках. Москвичи знают, что Тамбовщина – самый экологически чистый регион России. Напомним, что Тамбовская область с 2011 года является неизменным лидером всероссийского экологического рейтинга общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» и неоднократно становилась лауреатом премии неправительственного экологического фонда имени Вернадского.



 
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