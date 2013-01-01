Тамбовская область - лидер народного голосования за



На сайте Национального календаря событий завершилось народное голосование за статус «Лучшее событие 2019 года». 20 проектов со всей страны, получивших наибольшее количество голосов, заочно удостоены этого высокого статуса. В их числе семь праздников и фестивалей Тамбовщины.

Продвижению туристического потенциала Тамбовщины в информационном пространстве губернатор Александр Никитин уделяет особое внимание. За 10 дней открытого голосования за Лучшее событие года было получено более 50 000 голосов, и лидером народного рейтинга стала Тамбовская область.

- Тамбовская область второй год подряд демонстрирует самую высокую вовлеченность аудитории в народном голосовании. Это говорит не только об эффективности проведения широкой рекламной кампании в регионе, но и популярности организуемых событий как в области, так и за ее пределами. События не только способны мотивировать на поездку, но и имеют положительный эффект в целом на продвижение региона и увеличение турпотока. Грамотная маркетинговая поддержка событий способна усилить интерес к региону, - комментирует координатор проекта Национальный календарь событий Вера Истомина.

Так, звание «Лучшее события 2019 года» получили: Международный марафон «Мучкап-Шапкино-Любо!», Праздник русского сарафана, фестиваль «Вишневарово», праздник «Осенние дары русской усадьбы», фестиваль «Сиреневая ночь», фестиваль «Кукарекино», литературно-музыкальный фестиваль имени С.Н. Сергеева-Ценского.

Напомним, всего в Национальный календарь событий на 2019 год включили 41 мероприятие Тамбовской области. Народное голосование является одним из критериев для определения ТОП-200 «Лучших событий года». Общий список будет объявлен 24 декабря по результатам работы экспертной комиссии.