Тамбовская делегация провела переговоры с руководством австрийской компании «Боксмарк ледер»



В рамках визита в Австрийскую Республику представители тамбовской делегации провели переговоры с руководством компании ООО «Боксмарк ледер». Инвестиционным проектом компании предполагается строительство в Тамбовской области кожевенного завода.

Первый вице-губернатор Александр Ганов и начальник управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области Ольга Камнева посетили предприятие, чтобы убедиться в экологичности производства. Тамбовчан ознакомили со всем технологическим циклом. Александр Ганов отметил, что компания является признанным лидером по производству кожизделий и отстаивает жесткие экологические стандарты, что является самым принципиальным моментом для принятия решения о строительстве предприятия на территории Тамбовской области.

Инвесторы объясняют свой интерес к Тамбовщине созданными здесь благоприятными условиями для строительства и функционирования предприятия. Напомним, что по оценке экспертов от РАНХиГС, Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России Тамбовская область в 2018 году вошла в ТОП-10 регионов с наиболее благоприятной средой для малого и среднего предпринимательства.

Проект по строительству кожевенного завода внесен в государственный реестр инвестиционных проектов Тамбовской области, имеет статус приоритетного для экономики региона. Завод на территории Тамбовской области может стать первым, который «Боксмарк ледер» возведет на территории РФ. Подобные предприятия сегодня успешно действуют в Германии, Словении, Китае и Мексике. Компания является мировым лидером по производству кожи и изделий из кожи. Она является ведущим поставщиком для многих сегментов автомобильной и мебельной промышленности, кожевенной отрасли. Экологическая концепция компании позволила сократить общий объем отходов более чем на 80 процентов.