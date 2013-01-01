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Тамбовщина в числе лучших регионов по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги"

Ноя 12
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовщина в числе лучших регионов по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги"

В администрации Тамбовской области прошел брифинг, на котором вице-губернатор Арсен Габуев подвел итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году привели в нормативное состояние 32,4 километра дорог, из которых 16,6 километра – автодороги регионального значения и 15,8 километра – автодороги Тамбова.
Тамбовская область активно участвовала в реализацию нацпроекта. В настоящее время все работы выполнены в полном объеме. В перечень отремонтированных объектов вошли два участка региональных дорог протяженностью почти 17 километров – с 3-го по 13-й километр трассы Тамбов – Шацк и с 5-го по 12-й километр трассы Моршанск – Пичаево, а также участки на 9 улицах областного центра: Авиационной, Базарной, Карла Маркса, Киквидзе, Комиссара Московского, Магистральной, Моршанском шоссе, Пролетарской, 40 лет Октября.

- Наш регион в пятерке лучших по реализации нацпроекта. Это очень важно и это заслуженная оценка, потому что вложено много труда всех, кто участвовал в этой работе и дорожники, и общественники, которые следили за качеством работ. Все сработали четко и синхронно, - отметил Арсен Габуев.

В перечень объектов нацпроекта по Тамбовской городской агломерации включили магистральные улицы, обеспечивающие связь между жилыми районами. Работы включали фрезерование дорожного полотна, устройство выравнивающего и верхнего слоев, замену бортового камня, ремонт технических и пешеходных тротуаров, нанесение горизонтальной разметки.

Чтобы повысить безопасность участников движения, дорожники установили новые знаки, пять светофоров, пешеходные ограждения, а также нанесли разметку из прочного термопластика. Для того, чтобы дороги прослужили, как можно дольше, верхний слой выполнен из асфальтобетона, который отличается высокой износостойкостью и повышенным сроком эксплуатации. На каждом этапе был организован усиленный контроль над качеством работ.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчитан до 2024 года. Общее финансирование регионального проекта в Тамбовской области составит почти 3,8 миллиарда рублей, из которых 500 миллионов рублей – областные средства. В результате будет приведено в порядок 138,4 километра дорог регионального значения и 83,5 километра автодорог местного значения.

В 2019 году на ремонт дорог в рамках нацпроекта затратили 613 миллионов рублей из федерального бюджета, 59 миллионов рублей – из областного бюджета и почти 5 миллионов рублей из местного бюджета.



 
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