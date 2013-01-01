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Тамбовщина предоставит налоговые льготы участникам нацпроекта по производительности труда

Июн 25
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовщина предоставит налоговые льготы участникам нацпроекта по производительности труда

С 2020 года тамбовские предприятия-участники нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» смогут получить вычет из регионального налога на прибыль. Семь пилотных регионов, которые первыми смогут предоставить участникам проекта налоговые преференции, определило на днях Правительство РФ. Тамбовская область в их числе.
Рост производительности труда во всех секторах экономики – одна из ключевых задач, поставленных губернатором Александром Никитиным. Поэтому Тамбовская область оперативно включилась в реализацию соответствующего национального проекта.

- Тамбовская область нацелена на ускорение динамики роста инвестиций в основной капитал, на достижение высоких темпов экономического роста и создания высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора с увеличением количества вовлеченных в национальный проект предприятий. В связи с этим регион проявил готовность в возможно ранние сроки создать дополнительный стимул для предприятий к повышению производительности труда посредством предоставления им налоговых преференций в виде инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль, - сообщили областном управлении экономической политики.

С 2020 года тамбовские предприятия, участвующие в нацпроекте, смогут воспользоваться вычетом из регионального налога на прибыль на инвестиционные цели – приобретение, модернизацию и улучшение основных средств. Такая мера господдержки даст компаниям дополнительных стимул развития и участия в нацпроекте, а региону позволит ускорить динамику роста инвестиций в основной капитал.

На сегодняшний день в национальном проекте по повышению производительности труда задействованы 11 предприятий обрабатывающей промышленности. К 2020 году в проект будут вовлечены еще не менее 26 предприятий сельского хозяйства, строительства и транспорта. Это позволит увеличить показатели эффективности производства и выпуска продукции сразу в нескольких отраслях экономики, привлечь дополнительные инвестиции, повысить несырьевой экспорт и создать дополнительные рабочие места.

Размер доли инвестиционного налогового вычета в регионе будет определен после принятия соответствующего законопроекта, работа над которым уже началась.



 
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