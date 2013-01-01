Тамбов станет первой точкой автопробега «Чистая страна»



Тамбовская область станет первой остановкой Всероссийского автопробега «Чистая страна». Уже завтра, 7 сентября, тамбовчан ждет настоящий экологический праздник, организованный Ассоциацией «Чистая страна» при поддержке Минприроды России и Российского экологического оператора. О мероприятиях, запланированных во время остановки в Тамбове, сегодня журналистам на специальной пресс-конференции рассказали организаторы автопробега

Тамбовская область станет первой остановкой Всероссийского автопробега «Чистая страна». Уже завтра, 7 сентября, тамбовчан ждет настоящий экологический праздник, организованный Ассоциацией «Чистая страна» при поддержке Минприроды России и Российского экологического оператора. О мероприятиях, запланированных во время остановки в Тамбове, сегодня журналистам на специальной пресс-конференции рассказали организаторы автопробега.

Исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин отметил, что в рамках автопробега организаторам хотелось всесторонне представить жителям России новую отрасль по обращению с ТКО. Охватить как можно больше городов, рассказать об инновационной технике, которая применяется в сфере обращения с отходами, людях-профессионалах своего дела, новых подходах к сбору и переработке мусора.

С 1 января 2019 года Россия перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Благодаря внедрению новой схемы упорядочена работа по сбору (в том числе и раздельному), вывозу и размещению мусора на полигонах.

- В Тамбовской области много было сделано для того, чтобы новая система обращения с ТКО была внедрена вовремя. Я хочу выразить благодарность главе администрации области Александру Никитину, который лично курирует эту работу, - сказал исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

Действительно, до перехода на новую систему обращения с ТКО примерно половина населенных пунктов в регионе не была охвачена работой по вывозу мусора, более 60 процентов предпринимателей не заключали договоры на эту услугу.

- Одним из важнейших направлений улучшения экологической обстановки является формирование новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В области делается все возможное для обеспечения максимальной эффективности работы системы, - отметил глава администрации области Александр Никитин.

Региональные власти выражают огромную признательность организаторам автопробега «Чистая страна» за разносторонний подход к теме обращения с отходами. Его образовательную, спортивную, культурную составляющие, которые завтра, 7 сентября, будут представлены тамбовчанам.

Из Москвы в Тамбов прибудет колонна из трех современных мусоровозов. Здесь выставка техники дополнится машинами, на которых работает региональный оператор по обращению с ТКО - АО «ТСК».

На Тамбовщине в новой системе обращения с ТКО используется много машин на шасси Скания и надстройками Zoller. Три года назад компания «ТСК» приобрела партию таких автомобилей у партнеров пробега. По мнению руководителя департамента продаж и маркетинга ООО «РГ-ТЕХНО» Варвары Петрушиной, во многом благодаря этому переход в регионе на новую систему обращения с отходами прошел быстро и безболезненно.

- Мусоровозы и контейнеры - это инструменты, которые отвечают за эффективность реформы, - сказала она. - Мусоровозы сегодня стали умными и эффективными, более комфортными для водителя.

Техника - не предмет роскоши, подчеркнула она. Долгосрочные инвестиции дают возможность регоператорам качественно исполнять услугу. Ведь качественная техника - это инструмент для оптимизации затрат.

Руководитель направления продаж коммунальной, дорожной и специальной техники ООО «Скания-Русь» Олег Родионов в свою очередь рассказал о технических особенностях автомобилей, которые участвуют в автопробеге. Так, два автомобиля в колонне работают на газомоторном топливе. Благодаря этому снижается объем вредных выбросов. Техника на метане даже более экологична, чем автомобили, которые работают на дизельном топливе стандарта Евро 6. Кроме того, они практически бесшумные, что очень важно для обеспечения комфорта жителей.

Как отметила начальник управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Светлана Григорьева, в Тамбовской области техника подбирается к конкретным условиям. Так, многоквартирные дома в городах обслуживают более маневренные машины, частный сектор – большегрузные автомобили.

В том числе их завтра, 7 сентября, можно будет увидеть на выставке современной техники, которая будет работать на протяжении всего дня на улице Рахманинова.

Большое внимание организаторы автопробега уделяют информационной и просветительской работе. В частности, в школе №1 «Школа Сколково - Тамбов» для учеников 6–7 классов будет организован урок, который проведет руководитель Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. Ребята узнают, когда появились различные материалы, как на протяжении истории своего развития человечество избавлялось от мусора, как можно использованным вещам дать вторую жизнь сегодня.

Также в 15.00 состоится плоггинг-забег. В течение часа волонтеры, совершая пробежку, соберут мусор в парке «Дружба». Церемония награждения лучших плоггеров состоится на площади Музыки во время концерта, который начнется в 18.30. Хедлайнером шоу-программы станет популярный музыкант и блогер Кирилл Нечаев.

Уже в воскресенье колонна мусоровозов отправится дальше. Следующая остановка будет сделана в Липецке.