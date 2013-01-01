Строительство испытательного комплекса ОМКБ включен в реестр масштабных инвестиционных проектов



Проект включает создание испытательных стендов продукции военного назначения, оборудованных автоматизированными системами сбора и обработки информации.

Комиссией принято решение о включении проекта по строительству испытательного комплекса на промплощадке №2 Омского моторостроительного конструкторского бюро (ОМКБ) в реестр масштабных инвестпроектов. Напомним, на текущий момент реестр масштабных инвестиционных проектов Омской области представлен девятью проектами, среди них шесть в отрасли сельского хозяйства.

«Реестр пополнился новым проектом, направленным на создание испытательных стендов продукции военного назначения, оборудованных автоматизированными системами сбора и обработки информации», − отмечают в региональном Минэкономики.

Инициатором проекта выступает Омское моторостроительное конструкторское бюро. Общая сумма инвестиций в проект составит 1 млрд. 206 млн. рублей.

«Реализация проекта предусмотрена до 2027 года, запланировано создание 170 рабочих мест со средним уровнем заработной платы в 552 тысячи рублей в год на работника. Среднегодовая сумма налоговых платежей после выхода проекта на проектную мощность составит 273,3 млн. рублей, в том числе в консолидированный бюджет Омской области – 29 млн. рублей», − отмечают в областном Минэкономики.

Проект по строительству испытательного комплекса включает создание испытательных стендов продукции военного назначения, оборудованных автоматизированными системами сбора и обработки информации. Строительство испытательного комплекса позволит осуществлять проведение устойчивых и бесперебойных испытаний. В последующем реализация указанного проекта позволит увеличить объемы выпускаемой продукции.