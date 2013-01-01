Строительство испытательного комплекса ОМКБ включен в реестр масштабных инвестиционных проектов
Проект включает создание испытательных стендов продукции военного назначения, оборудованных автоматизированными системами сбора и обработки информации.
«Реестр пополнился новым проектом, направленным на создание испытательных стендов продукции военного назначения, оборудованных автоматизированными системами сбора и обработки информации», − отмечают в региональном Минэкономики.
Инициатором проекта выступает Омское моторостроительное конструкторское бюро. Общая сумма инвестиций в проект составит 1 млрд. 206 млн. рублей.
«Реализация проекта предусмотрена до 2027 года, запланировано создание 170 рабочих мест со средним уровнем заработной платы в 552 тысячи рублей в год на работника. Среднегодовая сумма налоговых платежей после выхода проекта на проектную мощность составит 273,3 млн. рублей, в том числе в консолидированный бюджет Омской области – 29 млн. рублей», − отмечают в областном Минэкономики.
Проект по строительству испытательного комплекса включает создание испытательных стендов продукции военного назначения, оборудованных автоматизированными системами сбора и обработки информации. Строительство испытательного комплекса позволит осуществлять проведение устойчивых и бесперебойных испытаний. В последующем реализация указанного проекта позволит увеличить объемы выпускаемой продукции.
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