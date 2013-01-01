Строительными панелями из Омска заинтересовались польские предприниматели



В период с 4 по 6 сентября омские предприниматели принимают участие в международной строительной и интерьерной выставке «KazBuild 2018», которая проходит в Республике Казахстан, г. Алматы.

Выставка «KazBuild» проходит ежегодно с 1994 года и считается самой профессиональной по составу посетителей. За дни работы в экспозиционных павильонах можно увидеть новые продукты сферы стройиндустрии, узнать о свежих идеях и опыте самых успешных предприятий отрасли. Традиционно выставка разбита на несколько разделов: строительство, интерьер, оконные технологии, керамика и камень.

Участие омских предприятий в крупнейшей специализированной выставке организовал Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе регионального Агентства развития и инвестиций. Омская область представлена в девятом павильоне коллективным стендом.

«Международная строительная и интерьерная выставка «KazBuild 2018», несомненно, обладает значительным коммерческим потенциалом и повышенной деловой активностью. Центр поддержки экспорта ежегодно организует участие омского бизнес-сообщества в данной выставке на льготных условиях, в которые входят: аренда выставочной площади, регистрационный взнос, организация и проведение деловых переговоров, разработка и печать презентационных материалов участников выставки. По результатам участия в выставке «KazBuild 2017» омская компания «Генерация» заключила контракты на общую сумму более 100 тысяч рублей, а компания «Технотент» на 732 тысячи рублей», - отметил генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

Так, в день официального открытия выставки омские предприниматели провели более 20 переговоров. Особый интерес у посетителей вызвала продукция омской компании «Генерация» под известным в регионе и за пределами брендом «Азбука камня». Продукция этого производителя на 93% состоит из кварца - одного из самых прочных природных материалов.

Компания «Технотент» заинтересовала казахстанских строителей возможностью поставок брезентового полога, тентов и медицинских термосумок. Киргизских бизнесменов привлекли тенты для оформления фур. «Стоит отметить, что тенты для больших фур и грузовиков значительно расширяют возможности крупногабаритного транспортного средства. Грузы, защищенные сверху специальным покрытием, не намокают и не попадают под негативное воздействие окружающей среды», - рассказали специалисты ООО «Технотент».

Предпринимателей из разных регионов Российской Федерации и Республики Казахстан на стенде Омской области привлекла продукция от ИП Толстова И.К. Завод по производству строительных панелей занимается изготовлением плитного материала в городе Омске, который выводится на рынок под товарным знаком "STROPAN". Именно этой продукцией активно заинтересовалась польская компания, предпринимателям удалось обсудить возможные варианты сотрудничества.

«По возвращению Центр поддержки экспорта Омской области продолжит взаимодействовать с участниками выставки и окажет поддержку в проведении дальнейших переговоров для заключения экспортных контрактов», - отметили в Агентстве развития и инвестиций Омской области.