Ставропольский производитель удобрений заключил договоры на экспорт продукции в США и другие страны



Представители Лермонтовского гидрометаллургического завода (г. Лермонтов Ставропольского края) заключили предварительные договоры на поставку более 20 тыс. тонн водорастворимых минеральных удобрений в США, Израиль, Италию, Белоруссию, Вьетнам, Грецию и Эстонию. Соглашения были достигнуты на международной конференции Argus East Europe Fertilizer 2019, которая проходила в Вене с 15 по 17 мая.

Лермонтовский ГМЗ является единственным российским производителем передовых типов водорастворимых удобрений - моноаммонийфосфата (МАФ), диаммонийфосфата (ДАФ) и монокалийфосфата (МКФ), которые составляют достойную конкуренцию мировым аналогам.

В настоящее время завод готовит необходимые документы для заключения соглашений и образцы продукции для тестирования на полях заказчиков. На сегодняшний день у предприятия более 300 клиентов по всему миру, среди которых крупные агрохолдинги и ведущие международные трейдеры. Продукция предприятия сертифицирована в 40 странах.

«Мы уже вплотную приблизились к предельным величинам по объёмам выпуска, допустимым для наших производственных мощностей, и для дальнейшего роста нам необходимо провести модернизацию оборудования», — отметил генеральный директор ГМЗ Артём Красильников.

До конца 2019 года на заводе планируют заменить часть оборудования и провести масштабный ремонт. Это позволит втрое увеличить объём выпускаемой продукции. Уже в ближайшие месяцы будет автоматизирован ряд производственных процессов. Кроме того, Лермонтовский ГМЗ в ближайшее время вернет своё историческое название «Алмаз», которое он носил с 1950 года.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ