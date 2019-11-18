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Стартовал новый конкурс «Города для детей»

Фев 18
ТПП РФ
Стартовал новый конкурс «Города для детей»
Москва 13 февраля 2020 г.

Фонд поддержки детей объявил о начале приема заявок на участие в XI Всероссийском конкурсе «Города для детей»! Старт конкурса был дан в ходе совместного заседания правления Ассоциации малых и средних городов России и Палаты муниципальных районов Общероссийского Конгресса муниципальных образований, которое состоялось в Москве, в Гостином Дворе, 12-13 февраля.

Не случайно конкурс стартовал именно там – ведь Ассоциация малых и средних городов России вот уже 10 лет является партнером Фонда в проведении конкурса. Председатель правления Фонда поддержки детей Марина Гордеева, выступая на пленарном заседании, отметила, что «муниципалитеты являются самым близким к населению уровнем публичной власти и там, «на земле», действительно видно, в чем нуждаются семьи с детьми. И именно на уровне конкретного города и села, «сложная» семья, нуждающийся ребенок должны получить внимание и поддержку. И в достижении этой цели Фонд и муниципалитеты безусловно, могут и должны быть партнерами».

Особым событием двухдневной программы стало и выступление заместителя председателя правления Фонда Ольги Волжиной «О взаимодействии муниципальных образований с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» и презентация «О конкурсе городов России «Города для детей. 2020», которую провела советник департамента стратегического планирования и мониторинга Фонда Наталья Кулакова. Представители Фонда и его эксперты рассказали всем заинтересованным о том, как принять участие в конкурсе.

«Города для детей» сегодня – один из самых популярных и успешных проектов Фонда, объединяющих тех, кто заботится о благополучии семей и детей, проживающих на территории муниципалитета, создание условий для развития детей, их образования и досуга. За десять прошедших лет участниками конкурса стали более 920 муниципальных образования из 82 российских регионов. Цель конкурса – активизация деятельности органов местного самоуправления, учреждений и организаций всех форм собственности, инициативных граждан и широких слоев населения по улучшению условий воспитания детей, профилактике детского неблагополучия.

По прежнему, в конкурсе могут принимать участие городские округа, муниципальные районы, городские поселения и сельские поселения. Все участники делятся на категории и соревнуются «на равных» внутри своей категории:

 муниципальные образования, являющиеся административными центрами субъектов Российской Федерации;

 муниципальные образования с населением более 100 тысяч человек;

 муниципальные образования с населением от 20 тысяч до 100 тысяч человек;

 муниципальные образования с населением менее 20 тысяч человек;

 сельские поселения.

Традиционно участникам предлагается выполнить три конкурсных задания, в этом году они посвящены знаковым для страны датам:

1. «Великая Победа. Книга доблести моих земляков». 2020 год – год 75-летия великой Победы. Создание книги памяти о земляках, выполнивших свой воинский и трудовой долг в годы Великой Отечественной войны и размещение электронной версии книги на информационных ресурсах муниципалитета. Срок представления результатов выполнения конкурсного задания № 1 до 10 июня 2020 года.

2. «Детский телефон доверия доступен в каждом уголке России». 2020 год – год десятилетия Общероссийского детского телефона доверия, который принял уже более 9 млн. звонков. Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности детей, подростков и родителей об общероссийском детском телефоне доверия 8800-2000-122, включая специальные мероприятия, посвященные Международному дню детского телефона доверия 17 мая. Срок размещения результатов выполнения конкурсного задания № 2 до 10 сентября. 2020 года

3. «Семейные выходные». Увеличение количества площадок и периодичности проведения мероприятий для родителей с детьми, в том числе с детьми-инвалидами, ориентированных на развитие активного семейного отдыха и здоровьесберегающего досуга. Срок размещения результатов выполнения конкурсного задания № 3 до 20 октября 2020 года.

Но 2020 год стал годом приятных перемен в судьбе конкурса городов!

Во-первых, у конкурса появился свой интернет-ресурс https://goroda-detyam.ru/ Там собрана вся самая актуальная информация о конкурсе.

Во-вторых, подача заявок на конкурс, отчетов о выполнении конкурсных заданий и итоговых годовых отчетов будет проходить в электронном виде, на сайте конкурса https://goroda-detyam.ru/

В-третьих, уже на старте конкурса известен календарь интереснейших событий конкурса на год:

2-3 апреля Семинар–стажировка по обмену инновационным опытом организации системы поддержки детей в муниципальных образованиях городской округ Ступино (Московская область)

июнь Встреча представителей муниципалитетов России «Родом из детства» город Великий Новгород

23-24 июля Семинар–стажировка по обмену инновационным опытом организации системы поддержки детей в муниципальных образованиях город Мурманск

3-5 сентября Программа для муниципалитетов в рамках всероссийской Выставки-форума «Вместе – ради детей!» Республика Татарстан

(г. Казань)

октябрь Онлайн-семинар «Успешные муниципальные практики комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав по интеграции ресурсов в интересах детей» дистанционно

Итак, ждем заявок от участников с 18 февраля 2020 г. по 15 марта 2020 г. включительно. Впереди – интересные и насыщенные событиями месяцы. А в конце года Организационный комитет, который возглавляет вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, определит победителей и наградит лучших в Совете Федерации.

18 Фев 2020, ТПП РФ


 
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