Созданный в Челябинске новейший аэродромный комплекс СП-2010 получил сертификат Росавиации



Комплекс для посадки самолетов в сложных метеоусловиях создан входящим в холдинг «Росэлектроника» Челябинским радиозаводом «Полёт» совместно с учеными Южно-Уральского Государственного университета (ЮУрГУ).

Комплекс СП-2010 предназначен для обеспечения посадки самолетов на аэродромы гражданской авиации и совместного базирования в сложных метеоусловиях и в любое время суток. В нем использованы резонаторные антенны, на качество излучающего сигнала которых не влияют ни осадки, ни обледенение.

«За счет использования уникальных материалов и передовых радиоэлектронных компонентов работоспособность комплекса не зависит от погодных условий. Кроме того, это первый в мире комплекс, не требующий уборки снега перед антеннами радиомаяка в зимний период, что обеспечивает сокращение эксплуатационных затрат», – отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

По оценкам ГК «Ростех», основными заказчиками нового комплекса, который сократит эксплуатационные издержки и повысит безопасность полетов, станут Минобороны РФ, Росавиация, Роскосмос, а также обслуживающие гражданские аэропорты российские и зарубежные компании.

На сегодняшний день радиолокационным и навигационным оборудованием производства ЧРЗ «Полёт» оборудовано более 160 аэродромов в 31 стране мира. Челябинский радиозавод «Полёт» остается единственным изготовителем основных средств радиотехнического обеспечения полётов для аэродромов государственной авиации.

Челябинская область, Уральский федеральный округ