Созданный в Челябинске новейший аэродромный комплекс СП-2010 получил сертификат Росавиации
Комплекс для посадки самолетов в сложных метеоусловиях создан входящим в холдинг «Росэлектроника» Челябинским радиозаводом «Полёт» совместно с учеными Южно-Уральского Государственного университета (ЮУрГУ).
«За счет использования уникальных материалов и передовых радиоэлектронных компонентов работоспособность комплекса не зависит от погодных условий. Кроме того, это первый в мире комплекс, не требующий уборки снега перед антеннами радиомаяка в зимний период, что обеспечивает сокращение эксплуатационных затрат», – отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.
По оценкам ГК «Ростех», основными заказчиками нового комплекса, который сократит эксплуатационные издержки и повысит безопасность полетов, станут Минобороны РФ, Росавиация, Роскосмос, а также обслуживающие гражданские аэропорты российские и зарубежные компании.
На сегодняшний день радиолокационным и навигационным оборудованием производства ЧРЗ «Полёт» оборудовано более 160 аэродромов в 31 стране мира. Челябинский радиозавод «Полёт» остается единственным изготовителем основных средств радиотехнического обеспечения полётов для аэродромов государственной авиации.
Челябинская область, Уральский федеральный округ
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