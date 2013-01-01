Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей



В Астраханской области 19 июля с рабочим визитом побывала Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным они посетили ряд социальных объектов и обсудили проблемы региона. Глава верхней палаты парламента одобрила губернаторские приоритеты, направленные на благополучие людей, и заявила о готовности Совета Федерации к их поддержке.

При посещении центра реабилитации детей «Коррекция и развитие» Валентина Матвиенко обратила внимание на позитивный опыт его работы, который «нужно продвигать в другие регионы», и поддержала предложение врио губернатора Игоря Бабушкина о расширении учреждения.

«Я поражаюсь, что за такое короткое время Игорь Юрьевич настолько глубоко вник не только в проблемы центра, но и в социальные проблемы всего региона, – подчеркнула Валентина Матвиенко. – У нас в Совете Федерации есть группа социальных губернаторов – тех, для которых приоритеты – социальная сфера, благополучие людей. Мы Вас в эту группу уже включили».

Спикер Совета Федерации также обещала содействовать Астраханскому театру оперы и балета в получении специального гранта, направленного на повышение фонда заработной платы. «Главное то, что здесь создана очень хорошая актерская труппа. Я тоже постараюсь подключиться, чтобы этот грант театру дали. Он его заслуживает», – заявила Валентина Матвиенко.

В целом глава верхней палаты парламента отметила правильный подход врио губернатора в решении социальных проблем астраханцев: комплекс мер социальной поддержки, инициированных главой региона и представленных в виде законопроекта в областную Думу, имеет адресный характер. По словам Валентины Матвиенко, «выбраны те категории граждан, которые более всего в этом нуждаются: малообеспеченные семьи, пожилые люди, инвалиды... такие вопросы и впредь будут в приоритете».

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, в свою очередь, подтвердил, что он много встречается с жителями региона и видит множество проблем, в том числе связанных с экологией, безработицей, низким уровнем заработной платы.

Говоря о региональном законопроекте по расширению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, врио губернатора отметил, что меры соцподдержки, которые затронут более 200 тысяч человек, в случае принятия закона во втором чтении начнут применяться уже с 1 сентября, а на следующий бюджетный год запланировано выделение 600 млн рублей на эти цели.

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин также рассказал о пяти приоритетах в работе, которые он опередил для себя и для правительства региона. Это развитие социальной сферы, перезагрузка региональной экономики, новое качество управления, развитие инфраструктуры региона и привлечение всех ресурсов, в частности, федеральной поддержки.

По мнению Председателя Совета Федерации, у врио губернатора Астраханской области есть полное понимание состояния дел в регионе и четкое представление, как строить работу, в том числе через взаимодействие с федеральными структурами и госкорпорацями, от которых зависит благополучие людей, живущих в области.

«Количество проблем, которые остались в наследство, тоже впечатляет, – отметила Валентина Матвиенко. – Придется провести полную перезагрузку работы команды. Для этого нужно подобрать профессиональные кадры, нужны прорывные решения по целому ряду направлений. Возможно, в каких-то вопросах нужна федеральная поддержка. Совет Федерации готов подключиться, зная, что есть ряд объективных вопросов, которые требуют поддержки федеральных органов власти».

Глава области Игорь Бабушкин заверил, что работа администрации и правительства будет строиться на принципах открытости и прозрачности, на непосредственном общении власти с гражданами. «Связь с федеральным центром будет использоваться на 100 процентов. Работа предстоит большая, но мы к ней готовы», – заявил он.