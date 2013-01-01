Состоялась торжественная церемония закладки первого бетона в основании новой пожарной части



Как отметил заместитель губернатора, председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов, обеспечение пожарной безопасности жителей региона, особенно сельских районов - одна из приоритетных задач в работе администрации.

– В Курской области возводятся новые и капитально восстанавливаются старые здания для огнеборцев. Только за последнее время открыты отдельные посты пожарной охраны в селах Иванчиково Льговского и Спасское Медвенского района, - сказал он.

Пожарная часть в селе Беседино будет прикрывать 44 населенных пункта с населением более 10 тыс. человек, а также лесные массивы, торфяники и федеральную автомобильную трассу Р-298 (направление Курск-Борисоглебск). Рассчитана новая пожарная часть на 4 выезда. Она будет оснащена современной техникой и газодымозащитной службой.

Завершить строительство планируется к 20 декабря.

- Необходимость постройки таких частей назрела давно. Администрация области сегодня приобретает новую пожарную технику и современное аварийно-спасательное оборудование, для размещения которых нужны новые помещения, - поясняет начальник Противопожарной службы Анатолий Бабенко. - Такие части позволят вывести работу нашей службы на совершенно иной качественный уровень.