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ИЗМИР

Собственную версию ЧМ-2018 разыграли в Республике Ингушетия

Июн 25
Москва Центральный федеральный округ
Собственную версию ЧМ-2018 разыграли в Республике Ингушетия

На трех футбольных полях Назрани прошел «Праздник футбола» с участием 16 любительских команд, каждая из которых выступала в форме сборных чемпионата мира по футболу в России
В празднике, организованном региональным правительством и Федерацией футбола Республики Ингушетия приняли участие 16 взрослых и 12 детских команд.

"Футбол в Ингушетии очень популярен, и желающих принять участие в этом турнире было очень много. Участвуют детские команды и взрослые спортсмены-любители, одна из команд-участниц состоит из волонтеров - так они решили отметить Год Добровольца», - отметила вице-премьер Правительства Ингушетии Пятимат Аушева.

Турниры прошли 23 июня на стадионах имени Рашида Аушева, школы-лицея и «Динамо» и, несмотря на жару, собрали полные трибуны зрителей. Среди них в ходе праздника было разыграно десять мобильных телефонов. Кроме того, зрители и участники смогли пообщаться и сфотографироваться с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, который также приехал на праздник.

Организаторы изначально планировали провести спортивное мероприятие по популяризации футбола среди молодежи и чисто дружественные матчи. Но участники увлеклись всерьез, и за кубок развернулась нешуточная схватка.

В младшей возрастной группе не было равных команде «Ангушт» из Малгобека, вторыми стали юные футболисты из команды "Эрзи" из Гамурзиево, а тройку лучших замкнула команда "Сунжа" из Троицкой.

"Люди, которые пришли и играть в футбол, и посмотреть, и поболеть, увидели, что в Ингушетии футбол жив и развивается, а маленькие футболисты, которые сегодня боролись за кубок, могут при должном усердии стать звездами футбола ", - подчеркнул участник турнира и игрок сборной Франции (ФК "Малгобек") Ислам Цездоев.

Республиканские команды взрослых номинально представляли команды, которые участвуют в ЧМ по футболу и уже находятся в плей-оффе мундиаля.

В министерстве спорта Республики Ингушетия сообщили, что по итогам турнира первое место заслуженно заняла ФК "Вайнах", которая представляла сборную России, второе место - ФК "Олимп"(Хорватия), а третье забрала ФК "Плиево" (Португалия).

Здесь не исключают возможность, что "Праздник футбола" в Назрани станет предсказанием итогов настоящего чемпионата мира по футболу 2018.

Республика Ингушетия, Северо-Кавказский федеральный округ



 
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