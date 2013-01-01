Сметы работ по благоустройству будут проверяться на достоверность
Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Михайлов. В данном случае речь идет о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Проверка достоверности сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий будет проводиться во всех муниципальных образований, участвующих в приоритетном проекте. Этим поручено заниматься АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области». Предметом оценки станет соответствие смет нормативам, включённым в федеральный реестр. Порядок проведения проверки утвержден данным постановлением.
- Эти мероприятия проводятся исключительно в интересах людей. Важно сделать работу по благоустройству, как можно более качественной, исключить возможность нарушений, - подчеркивает Николай Киселев.
Проведение проверки ни в коем случае не скажется на сроках работ. Согласно утверждённому порядку, проверка проводится в течение десяти рабочих дней, такой же срок дается на устранение недостатков.
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