Сметы работ по благоустройству будут проверяться на достоверность



Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Михайлов. В данном случае речь идет о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как пояснил первый заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Николай Киселев, документ принят в целях обеспечения эффективного контроля за расходованием субсидий из областного бюджета и за качеством выполняемых работ.

Проверка достоверности сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий будет проводиться во всех муниципальных образований, участвующих в приоритетном проекте. Этим поручено заниматься АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области». Предметом оценки станет соответствие смет нормативам, включённым в федеральный реестр. Порядок проведения проверки утвержден данным постановлением.

- Эти мероприятия проводятся исключительно в интересах людей. Важно сделать работу по благоустройству, как можно более качественной, исключить возможность нарушений, - подчеркивает Николай Киселев.

Проведение проверки ни в коем случае не скажется на сроках работ. Согласно утверждённому порядку, проверка проводится в течение десяти рабочих дней, такой же срок дается на устранение недостатков.