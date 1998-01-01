В Орловской области обсудили перспективы размещения завода SITI B&T Group в регионе



В Правительстве Орловской области прошли переговоры с представителями итальянской компании SITI B&T Group о реализации крупного инвестиционного проекта на территории региона

SITI B&T Group является мировым лидером в производстве комплексных установок для производителей керамической плитки и сантехнической промышленности по всему миру. SITI B&T Group производит прессы, энергосберегающие печи, цифровые машины для декоративной отделки и полные графические проекты.

В рамках визита Президент SITI B&T Group г-н Тароцци Фабио и генеральный директор SITI B&T Group г-н Баральди Стефано встретились с заместителем Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по экономике и финансам Вадимом Тарасовым. Стороны обсудили возможность размещения на территории Орловской области завода по производству машин и оборудования торговых марок, принадлежащих SITI B&T Group.

Сегодня потребителями продукции компании SITI B&T Group являются крупнейшие российские заводы по производству керамической плитки. Активное внедрение в российский рынок создало также необходимость размещения складского комплекса в России. Компанией SITI B&T Group была выбрана Орловская область в связи с ее удобным логистическим местоположением относительно границы и центра страны, а также развитием региона и складывающимся благоприятным экономическим климатом.

Кроме того, SITI B&T Group сотрудничает с ООО «Керама Марацци» - ведущим мировым производителем керамических декоративно-отделочных материалов с разветвленной сетью фирменной торговли в России. Многолетнее и успешное сотрудничество ООО «Керама Марацци» с Орловской областью стало одной из причин выбора региона как площадки для реализации своих проектов SITI B&T Group.

«Мы создадим не менее комфортные условия и окажем возможную административную поддержку для реализации важного инвестиционного проекта на территории Орловской области, а также для ведения бизнеса компании в регионе», - заверил Вадим Тарасов.

В программе визита представителей итальянской компании в Орловскую область также запланирована встреча с руководством ОГУ им. И. С. Тургенева по вопросу организации на базе университета курсов подготовки специалистов, осуществляющих техническую поддержку производимого оборудования.