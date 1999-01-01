«Семиреченская база снабжения» продемонстрирует возможности техники Ростсельмаш



С 22 по 28 июля на ежегодной Сибирской агротехнической выставке-ярмарке «АгроОмск-2019» компания «Семиреченская база снабжения», официальный дилер компании Ростсельмаш, представит сибирским аграриям технику ведущего мирового производителя.

Стенд Ростсельмаш в выставочном парке «На Королёва» будет представлен тракторами RSM 2375 и MFWD 320, зерноуборочным комбайном RSM 161, прицепным опрыскивателем TS-3200 Satellite, разбрасывателем минеральных удобрений GRACH и метателем зерна МЗС-90.

Непосредственно для работников агропромышленного комплекса в дни выставки на полях СИБНИСХ состоятся показы техники в работе. «Семиреченская база снабжения» продемонстрирует возможности трактора RSM 2375 в сцепке с бороной DV-1000, самоходной косилки KSU-1 с фронтальной роторной косилкой Grass Mower 350, опрыскивателя TS-3200 Satellite, прицепного кормоуборочного комбайна Sterh 2000 и прицепной роторной косилки Berkut 3200.

В течение выставки на стенде Ростсельмаш запланирована серия встреч с партнерами, руководителями районных администраций, сельхозпредприятий, а также консультации для специалистов хозяйств по наиболее оптимальному выбору линейки техники с учётом конкретных агротехнологических условий, и эффективным настройкам машин, обеспечивающим их максимальную производительность.