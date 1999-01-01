Семейный бизнес: Инфраструктура поддержки соответствуют ожиданиям предпринимателей?

На площадке Форума «Успешная семья – успешная Россия» обсудили, насколько цели и задачи инфраструктуры поддержки бизнеса соответствуют ожиданиям предпринимателей.

На Форуме ТПП РФ «Успешная семья – успешная Россия» президент федеральной палаты Сергей Катырин провел дискуссию «Инструменты поддержки и проблемы бизнеса – два берега одной реки?».

На дискуссионной площадке выступили Депутат Государственной Думы ФС РФ Алексеева Татьяна, заместитель министра экономического развития России Живулин Вадим, руководитель Дирекции организации правовой поддержки субъектов МСП АО «Корпорация МСП» Шестоперов Алексей, управляющий директор Дивизиона «Малый и Микро бизнес» ПАО Сбербанк Калина Егор.

ПАО Сбербанк выступил официальным партнером Второго Всероссийского Форума семейного предпринимательства «Успешная Семья – успешная Россия!».

Основной вопрос дискуссии - насколько формулируемые и реализуемые государством инструменты поддержки бизнеса соответствуют ожиданиям предпринимателей и современному состоянию развития сектора МСП в экономике.

Сергей Катырин отметил, что на сегодняшний день за счет государства создано более 750 организаций инфраструктуры для бизнеса (по данным единого реестра объектов инфраструктуры АО Корпорация МСП). Ежегодно на их развитие выделяются большие объёмы бюджетных средств. Начиная с 2005 года, на функционирование системы российских институтов развития из федерального бюджета было выделено в общей сложности около 5 трлн рублей. В 2019 году расходы федерального бюджета на эти цели составили около 16 млрд. рублей.

Несмотря на существующие меры поддержки, малый бизнес в России по-прежнему находится в сложной ситуации и развивается крайне медленно. По состоянию на август 2019 года количество МСП сократилось на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (по данным единого реестра субъектов МСП).

В нормативных документах перед инфраструктурой поддержки МСП поставлена задача выполнения количественных показателей работы. Однако, отсутствуют показатели оценки, которые бы измерили удовлетворенность конечного потребителя их услуг – субъектов МСП реализуемыми инструментами поддержки бизнеса и их соответствием ожиданиям предпринимателей.

В дискуссии приняли участие руководители региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, центров «Мой бизнес»: Брянской, Липецкой областей и города Москвы, представители бизнеса из Московской, Курской, Ярославской, Белгородской, Кемеровской областей, Приморского края; руководители ТПП: Ростовской, Липецкой, Воронежской, Калужской, Ярославской, Волгоградской областей, Еврейской АО, Москвы.

В своем выступлении Калина Егор отметил, что Сбербанк идет в ногу со временем, запустив специальную программу популяризации предпринимательства, а также ряд банковских и небанковских продуктов. Уже сейчас начинающие предприниматели могут получить от Сбербанка не только кредиты и льготное обслуживание, но и содействие в регистрации своего бизнеса онлайн, помощь в повышении квалификации через различные программы обучения и мастер-классы, установление новых полезных контактов на базе медийной платформы, помощь в поиске персонала и многое другое.

Таким образом, Сбербанк становится не только финансово-кредитной организацией, заинтересованной в притоке новых клиентов, но и настоящим институтом развития, нацеленным на стимулирование и развитие предпринимательского сектора в экономике России в целом.

Участники дискуссии говорили о необходимости:

-участия бизнес-объединений, в т.ч. торгово-промышленных палат, в работе объектов инфраструктуры на стадиях: планирования мероприятий, оценки хода их реализации и эффективности по итогам полугодия/года; -участия бизнес-объединений, в т.ч. торгово-промышленных палат, в проведении общественного контроля (мониторинга) и оценки эффективности работы государственной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; -развития взаимодействия государственных объектов инфраструктуры с торгово-промышленными палатами, которое позволяет сокращать расходы бюджета и эффективно, качественно реализовывать меры поддержки бизнеса.

Также в ходе состоявшейся дискуссии помимо основного вопроса об эффективности работы инфраструктуры для МСП, участниками были затронуты острые наболевшие вопросы развития предпринимательства: доступности к финансовым (кредитным) ресурсам, налоговой нагрузки, поиска рынков сбыта (вход в крупные торговые сети), ведения реестра получателей поддержки, цифровизации экономики.

Пресс-служба ТПП РФ