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Семь раз отмерь, один проконтролируй

Дек 11
ТПП РФ
Семь раз отмерь, один проконтролируй
В Торгово-промышленной палате Российской Федерации в рамках процедуры раскрытия информации о подготовке проектов нормативных правовых актов рассмотрен проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральной пробирной палате».

По предложения законодателей, Федеральная пробирная палата должна будет проводить лицензирование деятельности по работе с драгметаллами. А вот кто будет контролировать данную деятельность – в этом вопросе попытались разобраться эксперты российской ювелирной отрасли. Генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин комментирует ситуацию.

По итогам экспертного изучения проекта постановления Правительства РФ Ассоциация «Гильдия ювелиров России» считает, что разработанный документ нуждается в доработке. В проекте положения установлены полномочия Федеральной пробирной палаты по осуществлению лицензирования деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий. При этом отсутствует пункт, устанавливающий полномочия по проведению лицензионного контроля, который в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» осуществляет лицензирующий орган.

Отсутствие данного пункта создает неопределенность в вопросе, а именно – как и кем будет проводиться лицензионный контроль.

Ввиду отсутствия в проекте постановления определенности по тому, каким именно образом будет осуществляться лицензионный контроль за деятельностью с ломом и отходами драгоценных металлов, может быть нарушен механизм «регуляторной гильотины», а именно – государственный контроль (надзор) может осуществляться только одним контрольно-надзорным органом и в рамках только одного вида контроля (надзора).

В настоящее время в рамках федерального государственного пробирного надзора контроль соблюдения обязательных требований производится всеми участниками рынка независимо от видов деятельности.

В проектах положений по лицензированию деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, установлены как общие обязательные требования, которые должны соблюдать все участники рынка, так и специфические требования к лицензиату.

Необходимо четкое определение лицензионного контроля как отдельного вида контроля или как части федерального государственного пробирного надзора и указания его в проекте положения в разделе, устанавливающем полномочия Федеральной пробирной палаты. В связи с чем, в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия, ТПП РФ обратилась в Министерство финансов России с предложениями учесть мнение отраслевого предпринимательства при доработке текста проекта положения.

11 Дек 2019, ТПП РФ


 
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