Сельский дом культуры в Тульской области превратили в «Жуковский-Центр»



В селе Мишенском Белевского района из руин восстановили здание на месте усадьбы Буниных, где родился и вырос русский поэт Василий Жуковский

Капитальный ремонт дома культуры провели в 2017 году благодаря комплексному финансированию через фонд развития Тульской области «Перспектива», федеральные программы «100 клубов на селе» и «Местный дом культуры» в Белеве.

Теперь это единственное в России мемориальное место, связанное с жизнью и литературным наследием русского классика Василия Андрееевича Жуковского. Сегодня здесь работает отвечающий всем современным стандартам культурно-исторический центр им. В.А. Жуковского. Оборудованы помещения для проведения концертно-театральных мероприятий, пленэров, мастер-классов, зона интерактивного кафе, размещена музейная экспозиция, посвященная истории усадьбы.

В первые же дни работы обновленного клуба здесь провели литературно-музыкального фестиваля «Родного неба милый свет…», посвященный творчеству Василия Жуковского. В салоне под открытым небом все желающие могли попробовать себя в кружевоплетении, каллиграфии, разгадать литературные шарады. Работали выставка местных художников, детские зоны с аниматорами, гастрономические площадки, на которых можно было продегустировать белевскую пастилу, попробовать мороженое на творческой кухне. На клубной сцене состоялся концерт инструментального ансамбля «Легенда» и вокалистов Тульской областной филармонии, а также песочное шоу по мотивам произведений Василия Жуковского.

Тульская область, Центральный федеральный округ