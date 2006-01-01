Сегодня в Боровичах проходит открытие индустриального парка «Преображение»

Первым резидентом индустриального парка станет ООО «Вилина», компания из Санкт-Петербурга.

В эти минуты в Боровичах проходит торжественная церемония открытия индустриального парка «Преображение», рассказали в районном издании «Красная искра». В мероприятии участвует губернатор Андрей Никитин.

Напомним, распоряжение о создании индустриального парка глава региона подписал 28 декабря. Территория индустриального парка на сегодняшний день сформирована тремя земельными участками общей площадью 8 га.

Первым резидентом парка станет ООО «Вилина», компания из Санкт-Петербурга. Это самый крупный в России производитель столовой клеенки LACE, напольных покрытий, а также пленок ПВХ для мебельной промышленности. Предприятие уже работает в Боровичах. Штат сотрудников составляет около 60 человек. Его планируется довести до 140 сотрудников. Инвестиции составят более 1 млрд рублей.

По словам руководителя управляющей компании «Преображение» Андрея Мухина, когда количество резидентов вырастет, территория парка будет расширяться. Для этого компания будет приобретать и развивать неиспользуемые ближайшие земельные участки.

На территории индустриального парка имеется необходимая промышленная инфраструктура. Для создания более комфортных и благоприятных условий «Преображение»» реализует инвестиционный проект по созданию промышленной и коммунальной инфраструктуры с общим объемом инвестиций 350 млн рублей. Планируется, что все работы по благоустройству территории будут завершены до конца 2022 года.

Управляющая компания и резиденты индустриального парка имеют право на получение налоговых льгот в течение 10 лет: 13,5% – налог на прибыль, 0% – налог на имущество, 50% – льгота на транспортный налог.

Как рассказал Андрей Мухин «Красной искре», сейчас управляющая компания ведёт переговоры с китайскими и южно-корейскими компаниями.

«Тарифы на электроэнергию, газ и водоснабжение в России ниже, чем в Китае и ЕС, этот факт может стать привлекательным для иностранных инвесторов. В планах – создание мощного энергетического центра, который станет дополнительным стимулом для размещения резидентов», – отметил Андрей Мухин.