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Сегодня Тамбовщина отмечает свой День рождения

Сен 27
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Сегодня Тамбовщина отмечает свой День рождения

Сегодня Тамбовщина отмечает свой День рождения. 81 год назад 27 сентября специальным постановлением Тамбовская область была образована как самостоятельный регион. В торжественной церемонии, посвященной этой годовщине, приняли участие глава администрации области Александр Никитин, председатель областной Думы Евгений Матушкин, депутаты и делегации муниципальных образований.
Церемония началась с поднятия государственного флага Российской Федерации и флага Тамбовской области. Затем Александр Никитин обратился к собравшимся с речью. Он отметил, что к своему очередному дню рождения Тамбовщина подошла с новыми успехами, масштабными переменами во всех сферах жизни. Это результат общей работы органов власти и всех тамбовчан.

Реализованные проекты в АПК вывели Тамбовщину в число ведущих продовольственных регионов страны и работа в этом направлении продолжается. Буквально несколько дней назад состоялась церемония закладки памятной капсулы в основание тепличного комплекса, который станет самым современным и крупным в стране. Среди знаковых проектов глава региона также назвал мясоперерабатывающий комплекс и логистический Центр «Ашан». Существенный прорыв достигнут в промышленном производстве, Тамбовщина – лидер по темпам развития промышленности в Центральном Федеральном округе. Наращивает свой потенциал оборонно-промышленный комплекс. Крупнейшие заводы расширяют производство, открывают новые рабочие места. Получил статус территории опережающего развития город Котовск. Большой международный интерес приобретает проект "Мичуринская долина".

"Но не экономикой единой живёт более чем миллионная Тамбовская область", - отметил губернатор. Главное – это улучшение качества жизни в регионе. И эта задача успешно выполняется. Самые современные школы и детские сады строятся не только в областном центре, но и в муниципалитетах. Последние медицинские технологии, сосредоточенные на базе Перинатального центра, сегодня стоят на страже здоровья тамбовчан. Улучшается обслуживание в сфере социальной защиты. Особую радость доставляют людям новые парки, скверы, стадионы, манежи, новые туристические объекты маршруты. Александр Никитин подчеркнул, что добиться таких успехов было бы невозможно без доверия со стороны людей, их инициатив, идей и активного участия в принятии важных решений.

Губернатор отметил, что президентом страны перед каждым регионом поставлены очень серьёзные экономические, социальные и технологические задачи. И он уверен: "Тамбовщина с её замечательными людьми, прекрасными профессионалами, мастерами, действительно, может сегодня сделать больше, чем вчера, а завтра лучше и больше, чем сегодня!".

Завершилась торжественная церемония вручением государственных наград Российской Федерации и наград Тамбовской области. Представители самых разных сфер и профессий получили дипломы из рук главы региона за значимый вклад в развитие области. Александр Никитин поблагодарил всех тамбовчан, которые прославляют нашу область и делают ее богаче.



 
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