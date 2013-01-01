Сборную Исландии по футболу на ЧМ-2018 в России кормят скиром новгородского производства



Линию по выпуску традиционного исландского кисломолочного продукта 13 июня торжественно открыли на предприятии «Лактис» в Великом Новгороде

«Сегодня великий день в отношениях между Россией и Исландией. Открытие технологической линии по производству скира в Великом Новгороде – первый и прекрасный пример того, как мы должны сотрудничать», – подчеркнула посол Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир.

По ее словам, футболисты сборной Исландии высоко оценили качество российского молока и отметили, что новгородский скир мягче и приятней по вкусу, чем исландский.

«Новгородское предприятие первым в России открывает производство традиционного исландского продукта «скир». Я имел удовольствие попробовать его и с уверенностью могу сказать, что такой продукт точно найдет своего потребителя», – заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Новый для россиян продукт соединяет в себе качества йогурта и творога, отличается высоким содержанием белка и низкой калорийностью - его жирность составляет всего 1,2 процента.

По словам генерального директора АО «Лактис» Равиля Даутова, производство продукта с тысячелетней историей, будет вестись в соответствии с традиционной рецептурой и под контролем исландских технологов. На новой производственной линии создано 20 рабочих мест для новгородцев. Ежегодно здесь планируется производить около пяти тысяч тонн скира.

Первые партии продукта уже поступили в продажу в Великом Новгороде. В ближайшее время он появится на полках магазинов и в других российских регионах.

Новгородская область, Северо-Западный федеральный округ