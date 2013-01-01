Сборную Исландии по футболу на ЧМ-2018 в России кормят скиром новгородского производства
Линию по выпуску традиционного исландского кисломолочного продукта 13 июня торжественно открыли на предприятии «Лактис» в Великом Новгороде
По ее словам, футболисты сборной Исландии высоко оценили качество российского молока и отметили, что новгородский скир мягче и приятней по вкусу, чем исландский.
«Новгородское предприятие первым в России открывает производство традиционного исландского продукта «скир». Я имел удовольствие попробовать его и с уверенностью могу сказать, что такой продукт точно найдет своего потребителя», – заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Новый для россиян продукт соединяет в себе качества йогурта и творога, отличается высоким содержанием белка и низкой калорийностью - его жирность составляет всего 1,2 процента.
По словам генерального директора АО «Лактис» Равиля Даутова, производство продукта с тысячелетней историей, будет вестись в соответствии с традиционной рецептурой и под контролем исландских технологов. На новой производственной линии создано 20 рабочих мест для новгородцев. Ежегодно здесь планируется производить около пяти тысяч тонн скира.
Первые партии продукта уже поступили в продажу в Великом Новгороде. В ближайшее время он появится на полках магазинов и в других российских регионах.
Новгородская область, Северо-Западный федеральный округ
|14 Июн:
|14 Июн:
|14 Июн:
|14 Июн:
|14 Июн:
|14 Июн:
|14 Июн:
|14 Июн:
|14 Июн: