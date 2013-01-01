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Сборная России заняла первое место на чемпионате EuroSkills Budapest 2018

Окт 2
Москва Центральный федеральный округ
Сборная России заняла первое место на чемпионате EuroSkills Budapest 2018

Впервые в истории этих соревнований российская команда по профессиональному мастерству стала лидером по количеству медалей и по количеству набранных баллов, опередив Австрию, Францию и Венгрию и другие европейские страны.
EuroSkills — самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодежи до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29-ми стран-участниц WorldSkills Europe. В соревнованиях EuroSkills 2018 в Будапеште приняли участие 600 конкурсантов, в том числе 48 молодых людей из 17 регионов России по 41 компетенции.

Всего сборная России завоевала девять золотых, восемь серебряных и две бронзовые медали, еще 11 конкурсантов были награждены медальонами за профессионализм. Кроме того, 3 золотых и 1 серебряная медали были получены российскими участниками в презентационных компетенциях. Лидерство в профессии подтвердили обладатели золотых медалей по компетенциям визуальный мерчендайзинг, графический дизайн, мобильная робототехника, администрирование отеля, сетевое и системное администрирование, веб-разработка, сварочные технологии, инженерный дизайн CAD, фрезерные работы на станках с ЧПУ. Лучшим представителем России по количеству набранных баллов на EuroSkills 2018 стал студент третьего курса Поволжского государственного колледжа 19-летний фрезеровщик Михаил Воронцов, получив награду Best of Nation.

Серебро получили участники по компетенциям технологии моды, парикмахерское искусство, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, эстетическая косметология, мехатроника, флористика, столярное дело, обслуживание грузовых автомобилей, бронзу – по ресторанному сервису и производству мебели.

«Россия показала рекордный результат — впервые мы обогнали все другие страны и по количеству, и качеству медалей. Кроме того, подготовка нашей команды оценивается в 716 баллов — это выше среднего показателя, за который дают медальон за профессионализм! Эти результаты говорят об очень качественной массовой профподготовке в России», - подчеркнул генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскилсс Россия)» Роберт Уразов.

По окончании церемонии закрытия флаг EuroSkills был передан Австрии, как следующей стране, в которой пройдет

В следующем году чемпионат Европы пройдет в Австрии, а EuroSkills 2022 состоится в Санкт-Петербурге. Кандидатуру северной столицы единогласным решением утвердили представители 28 стран-участниц WorldSkills Europe на Генеральной ассамблее европейской организации в марте 2018 года.

Москва, Центральный федеральный округ



 
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