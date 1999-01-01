Санкт-Петербурге открыли третью очередь российского фармацевтического предприятия «Полисан»



Научно-технологическая фармацевтическая фирма (НТФФ) «Полисан» инвестировала 4,5 млрд рублей в создание производственной линии мощностью 550 млн таблеток в год, которая разместилась в новом корпусе площадью 9,8 тыс. кв. метров.

На новой линии будут выпускать оригинальные препараты российской компании - метаболический протектор «Цитофлавин» и противовирусный препарат «Циклоферон». Здесь же по соглашению с немецкой компанией Bayer, подписанном еще в 2015 году, наладят выпуск кардиологического препарата «Ксарелто».

Кроме того, на площадке НТФФ «Полисан» завершен процесс локализация производства препарата «Яквинус» компании Pfizer. Специалисты зарубежных компаний дали высокую оценку возможностей высокотехнологичного фармпроизводства в России.

Реализуя проекты по локализации производства международных брендов Stada, Bayer, Pfizer, «Полисан» продолжает вести разработки новых препаратов и завершает строительство собственного научно-исследовательского центра в Санкт-Петербурге.

Первая очередь завода «Полисан» была введена в эксплуатацию в 2005 году, вторая очередь начала работу в 2012 году. Сегодня предприятие ежегодно выпускает свыше 22 миллионов упаковок лекарств, в том числе жизненно необходимых препаратов и средств для лечения социально значимых заболеваний.

С запуском новой линии производительностью не менее 300 миллионов таблеток в год в целом мощность завода «Полисан» утроится и достигнет объема 800 млн таблеток в год.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ