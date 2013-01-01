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Самара подготовилась к присвоению почетного звания «Город трудовой доблести» в честь 75-летия Победы

Апр 28
Москва Центральный федеральный округ
Самара подготовилась к присвоению почетного звания «Город трудовой доблести» в честь 75-летия Победы

В ответ на обращение губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ФГБУ «Российская академия наук» подготовила экспертное заключение о наличии оснований для присвоения городу Самаре почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». РАН подтверждает, что промышленные предприятия и жители Самары (бывшего Куйбышева) внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Так, академики РАН отмечают, что в годы войны Куйбышев являлся «запасной столицей» страны. Сюда в 1941 году были эвакуированы правительство, Верховный совет СССР, многие наркоматы, весь дипломатический корпус, Большой театр СССР и многие другие организации всесоюзного значения.

В годы войны в городе действовало порядка 20 крупных промышленных предприятий, работавших на нужды обороны. Уже после начала войны завершилось строительство крупнейшего в стране авиакомплекса на базе эвакуированных из западных районов СССР авиационных заводов.

За годы войны в Куйбышеве выпустили 20 тыс. бронекорпусов для Ил-2 и 4 тыс. бронекорпусов для Ил-10. Помимо этого, заводы изготовили около 16 тыс. различных элементов бронезащиты для самолетов. Были выпущены 32 тыс. штурмовиков Ил-2, 70 тыс. минометов и др. На эвакуированных предприятиях производилось стрелковое, бомбардировочное, химическое вооружение.

Во время войны также возросло значение куйбышевского порта, который сыграл заметную роль в снабжении советских войск во время Сталинградской битвы. Кроме того, с начала войны в Куйбышеве было развернуто 27 эвакогоспиталей, в которых лечились сотни тысяч раненых.

Трудовой героизм горожан позволил увеличить выпуск промышленной продукции предприятиями города к 1945 г. по сравнению с 1940 г. в 11 раз.

Экспертное заключение РАН подтвердило наличие оснований, предусмотренных Федеральным законом от 1 марта 2020 г. № 41-ФЗ, для присвоения почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» Самаре, «как городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Ходатайство о присвоении звания «Город трудовой доблести» с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие оснований, рассматривается Российским организационным комитетом «Победа».

Звание присваивается указом президента Российской Федерации. В феврале в Самаре начался сбор подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести».

Самарская область, Приволжский федеральный округ



 
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