С минуты молчания в память о погибших при пожаре в Кемерово началась церемония награждения



награждения победителей конкурса детского рисунка «Армия глазами детей»

Военный комиссар Курской области Владимир Родионов подчеркнул, что самое дорогое в жизни – это дети и взрослые обязаны сделать все, чтобы они росли счастливыми.

Конкурс «Армия глазами детей» в этом году прошел уже в шестой раз. На суд жюри было представлено более 400 работ юных курян из всех школ города и области. Преподаватели художественно-графического факультета и военные были буквально ошеломлены таким количеством участников. Среди них определили 10 победителей, рисунки которых вошли в ежегодно издаваемый по итогам конкурса календарь.

- Символично, что награждение мы проводим сейчас, когда началась призывная кампания. В последнее время изменилось отношение к армии, к армейской службе. Среди молодежи она становится престижной. А такие мероприятия способствуют военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и подготовке к службе в армии уже с детского возраста. А дети, как известно, – наше будущее, которое обеспечит процветание страны», - подчеркнул Владимир Родионов.