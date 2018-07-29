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С 1 января 2019 года отменяется госпошлина при электронной регистрации юридических лици индивидуальн

Дек 29
Новгородская область Северо-Западный федеральный округ
С 1 января 2019 года отменяется госпошлина при электронной регистрации юридических лици индивидуальн
Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе

С 1 января будущего года вступает в силу Федеральный закон от 29.07.2018 № 234-ФЗ, в соответствии с которым государственная пошлина за регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и юридического лица не уплачивается при направлении документов по государственной регистрации в электронном виде в регистрирующий орган:

самим заявителем (электронные документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя);

по просьбе заявителя нотариусом;

Многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг.

В последних двух случаях представленные заявителем документы на бумажных носителях преобразуются нотариусом или многофункциональным центром в электронные документы, которые подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью соответственно нотариуса или уполномоченного работника МФЦ, а затем направляются ими в регистрирующий орган.

По информации Министерства инвестиционной политики



 
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