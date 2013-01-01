С 1 января 2018 года в России заработал пакет демографических мер, направленных на поддержку семьи
Как рассказала директор департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Татьяна Сукновалова, в рамках объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Десятилетия детства в регионе разработан План основных мероприятий на 2018 год.
С 1 января 2018 года установлена ежемесячная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет возраста 1,5 лет в размере прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте. У нас такая выплата составит 8990 рублей. Прогнозируется, что в области около 5 тысяч семей курян получат такие выплаты. Механизм, по которому они будут производиться, уже отработан. За назначением выплаты родители могут обратиться по месту жительства в органы социальной защиты населения или МФЦ с заявлением и необходимыми документами, подтверждающими право на получение данной выплаты.
Соответствующие структуры уже готовы принять заявителей и произвести назначение выплат. Пока таких обращений от граждан в органы социальной защиты населения Курской области не поступало.
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