"Русагро" увеличивает мощности в Тамбовской области



На Тамбовщине продолжает динамично развиваться отрасль животноводства. Заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов посетил площадки, где реализуется проект Группы Компаний «Русагро» по строительству третьей очереди свинокомплексов.

Проект включает в себя три свинокомплекса, племенную ферму и расширение комбикормового завода. Общий объем инвестиций составит более 12 миллиардов рублей, мощность - 65 тысяч тонн свинины в живом весе в год. Первую продукцию предприятия третьей очереди планируют выпустить уже в 2019 году. На проектную мощность комплекс выйдет в 2020 году. Основная часть поголовья свиней (более 18 тысяч голов) уже завезена в новые свинокомплексы.

В планах компании – строительство четвертой очереди свинокомплексов на территории региона общей мощностью 38 тысяч тонн свинины в живом весе в год. Уже ведется подготовка документации по реализации проекта.

- Тамбовская область по производству мяса всех видов занимает лидирующие позиции в России, - отметил вице-губернатор Сергей Иванов. – Реализация третьей очереди строительства свинокомплексов на территории Тамбовской области позволит значительно увеличить производство мяса в регионе и обеспечить свыше 400 новых рабочих мест.

Отметим, что за десять месяцев текущего года производство тамбовского мяса всех видов увеличилось почти на 14 процентов и составило 456 тысяч тонн.

По мнению главы администрации области Александра Никитина, Тамбовская область выходит на новую стратегию развития АПК, главным вектором которой станет развитие экспортного потенциала по мясу и зерну, наращивание производства товаров глубокой переработки и промышленных биотехнологий, а также выход на самообеспеченность региона молоком и плодоовощной продукцией.