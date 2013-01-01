Российские туристы смогут пройти оздоровительные курсы в Тайланде

Гости из России наравне с другими туристами смогут пройти в Паттайе уникальный авторский оздоровительный курс Элины Доронкиной «Прангана. Фитнес для души и тела». Автор курса – австралийский арт-терапевт и биоэнергокорректор, руководитель сиднейской «Анти-Стресс Клиники», ведущая программ о здоровье на австралийском телевидении, - предложит участникам программы эффективные и легкие в исполнении техники и упражнения, направленные на оздоровление организма и улучшение психологического состояния человека. Курс из восьми занятий по желанию может быть дополнен йогой, программой по диетическому питанию и выведению шлаков, а также дыхательной гимнастикой.

В России Элина Доронкина известна как автор востребованных произведений в жанре практической психологии, в частности, серии популярных книг о секретах женского успеха «Счастье с доставкой на дом» и «Счастье ест. Любовь спит», написанных совместно с известным российским писателем Еленой Логуновой.

Оздоровительные авторские курсы Элины Доронкиной в Паттайе пройдут в два этапа: с 6 по 16 февраля и с 19 февраля по 2 марта. Занятия будут проводиться на русском и английском языках.