Российские космические спасатели успешно эвакуировали приземлившихся космонавтов «Союза МС-11»



Юго-восточнее города Жезказган в Казахстане 25 июня на месте приземления спускаемого аппарата с тремя членами экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-11» успешно произведена эвакуация космонавтов Олега Кононенко (Россия), Давида Сен-Жака (Канада) и Энн Макклейн (США) поисково-спасательными отрядами Центрального военного округа (ЦВО).

В поисково-спасательном обеспечении принимали участие около 200 военнослужащих округа, 12 вертолетов Ми-8, четыре самолета (Ан-12 и Ан-26) и 20 единиц автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости. Вертолеты доставили медицинскую бригаду и необходимое оборудование в зону посадки.

После приземления спасатели открыли люк аппарата и по очереди вытащили членов экипажа. Затем их ненадолго усадили в кресла для привыкания к земной гравитации, после чего перенесли в медицинскую палатку для снятия скафандров.

Позже на вертолетах космонавтов доставили в Караганду, откуда Кононенко самолетом подмосковного Центра подготовки космонавтов отправился на аэродром Чкаловский, а Сен-Жак и Макклейн самолетом НАСА — в американский Хьюстон для прохождения послеполетной реабилитации.

Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно, самочувствие экипажа хорошее. Пилотируемый корабль «Союз МС-11» находился в составе станции с 3 декабря 2018 года. Продолжительность пребывания в полёте экипажа экспедиции МКС-58/59 составила 204 суток.

За время пребывания на Международной космической станции экипаж полностью выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций. В настоящее время на МКС продолжает работу экипаж в составе командира - космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавтов из США Тайлера Хейга и Кристины Кук.

Москва, Центральный федеральный округ