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ИЗМИР

Российские журналисты посетят отели турецкой сети Ali Bey Hotels & Resorts

Июн 19
Краснодарский край Южный федеральный округ
Российские журналисты посетят отели турецкой сети Ali Bey Hotels & Resorts
Один из флагманов туротрасли Турции организовал пресс-тур для российских журналистов. Представители федеральных и региональных СМИ России, а также блогеры из разных городов страны ознакомятся с возможностями отелей сети в высокий сезон – с 21 по 25 июня.

Российские журналисты побывают в отелях Ali Bey Club Manavgat и Ali Bey Park Manavgat, расположенных на территории площадью 150 тысяч кв. м. с ландшафтным садом, пляжем протяженностью 800 метров, аквапарком с 25 горками, веревочным парком, плавательными бассейнами, банным комплексом и 62 теннисными кортами, по количеству которых Ali Bey Hotels & Resorts - мировой рекордсмен среди отелей. Третий отель сети - Ali Bey Resort Sorgun продемонстрирует гостям свои возможности для семейного и молодежного отдыха.

Первый курортный комплекс сети, представляющий классический османский стиль в архитектуре, был открыт в 1991 году при участии восьмого президента Турции Тургута Озала. В настоящее время сеть отелей Ali Bey Hotels & Resorts является одним из лидеров отрасли в Турции и активно ориентируется на гостей из России.

По данным министерства культуры и туризма Республики, в прошлом году Турция приняла 32 миллиона туристов, заработав на этом порядка 26 миллиардов долларов. В 2018 году страна только из России ожидает порядка 6 миллионов туристов.

19 Июн 2018, Тематический парк развлечений "Сочи Парк" / Краснодарский край


 
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