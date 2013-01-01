Российские и японские онкологи договорились о взаимодействии в области ядерной медицины



В Осаке (Япония) в рамках Саммита G20 Национальный медицинский исследовательский центр радиологии (НМИЦ радиологии) Минздрава России и Международный онкологический институт города Осаки подписали соглашения о сотрудничестве между учреждениями в части обучения студентов, разработки протоколов лечения, научных исследований в области ядерной медицины и получения «второго мнения» по сложным случаям заболеваний.

В рамках договора планируется проводить совместные исследования по радиотерапии ионами углерода, нейтрон-захватной терапии, преодолению лучевой резистентности опухолевых клеток, применению искусственного интеллекта в области медицины.

Во время визита японских коллег в Москву в апреле 2019 года был дан старт стратегически важному проекту по созданию на базе российского НМИЦ радиологии международной телепатологической платформы, которая будет основана на уникальном опыте специалистов двух стран и оборудована техникой нового поколения ведущих японских производителей.

Во время посещения Международного онкоинститута Осаки российские онкологи договорились с коллегами из Японии о дистанционных консультациях через электронную связь, обмене молодыми специалистами, совместных публикациях и т.д. Особенно заинтересовала российскую сторону система формирования канцер-регистра - постоянно обновляемой цифровой базы по ведению лечения каждого пациента.

По словам главного онколога Минздрава России, директора НМИЦ Андрея Каприна, Россия будет сотрудничать с японским институтом при формировании собственного регистра, а также переймет японский опыт по амбулаторной химиотерапии онкобольных пациентов.

Онкоинститут в Осаке также интересуется российскими разработками в области радиологии, прежде всего в сферах хирургии, низкодозной брахитерапии, организации работы с регионами и т.д.

Россия, Япония