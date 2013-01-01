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Торгово-промышленная палата России поможет вологодскому бизнесу выйти на мировые рынки.

Фев 15
Вологодская область Северо-Западный федеральный округ
Торгово-промышленная палата России поможет вологодскому бизнесу выйти на мировые рынки.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи было подписано Соглашение о содействии инновационной и инвестиционной деятельности между Торгово-промышленной палатой РФ, Правительством Вологодской области и Союзом Вологодская торгово-промышленная палата.
Предполагается, что федеральная структура будет способствовать реализации инвестиционных проектов в нашем регионе, а также вести совместную работу с областными властями и Вологодской Торгово-промышленной палатой по повышению квалификации и обучению новым компетенциям работников предприятий и организаций, помогать развивать экспортный потенциал Вологодчины.

«Торгово-промышленная палата Российской Федерации при содействии и поддержке ее президента Сергея Николаевича Катырина всегда способствует продвижению товаров наших производителей как на внутреннем рынке, так и на экспортном. Благодаря поддержке Торгово-промышленной палаты у нас подписано более 80 соглашений на поставки продукции в зарубежные страны, - отметил Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - И сегодня мы можем гордиться тем, что Вологодская область вошла в перечень двадцати самых крупных объектов Российской Федерации по несырьевому экспорту. Более 5 миллиардов рублей, 19 место по Российской Федерации. Мы впервые преодолели этот рубеж.

Два с половиной года назад на площадке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации мы презентовали экономический потенциал Вологодской области. Рассказывали о наших инициативах, проектах, инвестиционных площадках. Во время презентации нас посетило более 400 посетителей, более 400 наших партнеров, как из стран Ближнего и Дальнего зарубежья, так и из России. Благодаря в том числе и привлечению инвестиций в Вологодскую область мы вошли в десятку самых крупных регионов по наращиванию инвестиций в основной капитал по итогам 2018 года. Это тоже залог нашего успеха.

А если говорить о Вологодской торгово-промышленной палате, то это одна из самых авторитетных, самых крупных торгово-промышленных палат. Она объединяет более 300 предприятий и предпринимателей области и, конечно, та благоприятная деловая среда, которая создана в Вологодской области, без экспертного заключения и мнения Вологодской торгово-промышленной палаты была бы не возможна. Я бы хотел поблагодарить всех наших коллег, партнеров, предпринимателей, которые в рамках государственного-частного партнерства делают все возможное, чтобы Вологодская область вошла в двадцатку самых экономически развитых регионов России».

«Сегодня мы на бумаге закрепили наше сотрудничество, которое поступательно и неуклонно развивается все последние годы, - подчеркнул президент ТПП РФ Сергей Катырин. – Отмечу, что Вологодская область очень много делает в плане поддержки предпринимательства, активно занимается улучшением делового климата, привлечением в экономику инвестиций. Во всех подобных рейтингах Вологодчина в последние несколько лет занимает ведущие позиции среди российских регионов.

Мы со своей стороны видим огромные перспективы региона. Это касается как увеличения количества субъектов предпринимательства, так и развития новых отраслей экономики, а также роста экспортного потенциала вологодского бизнеса».

По материалам портала "Вологда-регион".

vologdaregion.ru



 
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