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«Россети Центр» ввела в эксплуатацию первый в мире электросетевой объект в виде герба

Авг 5
Ивановская область Центральный федеральный округ
«Россети Центр» ввела в эксплуатацию первый в мире электросетевой объект в виде герба
Компания «Россети Центр» ввела в эксплуатацию уникальный электросетевой объект – опору ЛЭП, стилизованную в виде герба города Белгорода. Торжественная церемония открытия состоялась 5 августа. Участие в торжественном мероприятии приняли губернатор Белгородской области Евгений Савченко, генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, глава администрации города Белгорода Юрий Галдун.

Инновационный энергообъект стал значимым подарком белгородцам ко Дню города и современным украшением недавно реконструированной городской набережной.

В своем приветственном слове глава региона поблагодарил энергетиков за подаренный городу уникальный символ. «Это не просто опора, а самый настоящий арт-объект, который стал прекрасным подарком Белгороду. Уверен, символ в виде парящего орла и льва будет вдохновлять нас на новые достижения», - подчеркнул Евгений Савченко.

Проект реализован в рамках Соглашения с правительством Белгородской области о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса региона. Для «Россети Центр» это первый подобный опыт. Сетевой объект позволит повысить не только надежность электроснабжения, но и туристическую привлекательность региона.

Генеральный директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский подчеркнул - «Белгород – научный, экономический и культурный центр Центрально-Чернозёмного района. Красивейший город со славной историей. Надеемся, что этот, по сути, архитектурный объект, станет достойным подарком ко дню его рождения. Сделает Белгород еще красивее, светлее, комфортнее и привлекательнее».

Модернизированная опора ЛЭП установлена вместо промежуточной опоры на искусственном полуострове в русле реки Везёлки в рамках мероприятий по реконструкции участка воздушной линии 110 кВ «Фрунзенская – Западная №2» и ВЛ 110 кВ «Западная – Авторемзавод». Ее высота составляет 26 метров, ширина – 15 метров, толщина – 2 метра. Общий вес – 25 тонн. Объект спроектирован с учетом ветровых, снеговых и других видов нагрузок. Поверхность опоры покрыта специальной краской в цветах герба. Фигура льва на гербе двусторонняя, поэтому будет хорошо просматриваться с любого направления, а в ночное время — подсвечиваться.

Уже в ходе церемонии открытия опоры был зарегистрирован новый мировой и российский рекорд — «Первая в мире опора ЛЭП в виде геральдического символа города». Сертификат рекордсмена Игорю Маковскому вручил специально прибывший в Белгород генеральный директор международного агентства регистрации рекордов ИНТЕРРЕКОРД Влад Копылов. Завершилась церемония вручением благодарственных писем представителям подрядных организаций и сотрудникам Белгородэнерго, принявшим активное участие в сооружении энергообъекта.



 
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