Роман Старовойт встретился с ректором Курского госуниверситета



Врио губернатора Курской области Роман Старовойт встретился с ректором Курского государственного университета Александром Худиным и директором института экономики и управления КГУ, доктором политических наук Владимиром Слатиновым.

Ректор вуза сообщил о том, что КГУ поддерживает программу преобразований, представленную Романом Старовойтом на IX Гражданском форуме Курской области.

В ходе встречи были обсуждены проблемы и перспективы развития организаций высшего образования Курской области, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. Также были затронуты вопросы поддержки талантливой молодежи, студенческого спорта, воспитания молодежных лидеров.

Роману Старовойту были представлены комплексные стратегические проекты Курского государственного университета как центра инновационного и социального развития региона – «Образование 3.0», «Технологии, материалы и услуги для устойчивого развития», «Материалы и технологии микроволновой электроники и электронной оптики», «Технологии обеспечения биологической безопасности и анализа техногенного воздействия на жителей региона», «Активный социум» и др.

В завершении встречи Роман Владимирович выразил надежду на повышение роли вузов в обеспечении социально-экономического развития региона. Нашла поддержку и инициатива КГУ о строительстве плавательного бассейна в рамках партийного проекта «500 бассейнов», реализуемого Всероссийской политической партией «Единая Россия».