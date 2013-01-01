Роман Старовойт в ходе рабочей поездки по областному центру проинспектировал ряд объектов



Врио губернатора оценил ход работ по благоустройству парка им. Дзержинского, реконструкция которого ведется в рамках реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Сейчас парк стал излюбленным местом отдыха горожан и преобразился до неузнаваемости. Его реконструкция велась в несколько этапов, а общая стоимость работ составляет около 40 млн рублей. В прошлом году здесь были обустроены фундаменты под входы в парк, пешеходные дорожки, наружное освещение, проведено озеленение. Сейчас в парке появились велосипедно-роллерная трасса, прогулочная аллея, игровой комплекс и детские площадки. Безусловно, работы на этом не закончены – до конца 2018 года будет проведена реконструкция центральной клумбы и обустройство детских площадок.

Роман Старовойт осмотрел и участок дороги по ул. Красной Армии, прилегающий к парку, где завершаются ремонтные работы после реконструкции тепломагистрали. Теплоэнергетики заменили 1785 м сети. Открыть проезд транспорта по улице планируется до 25 октября.

Второй строящейся объект, который посетил руководитель региона, – школа на проспекте Клыкова. Появления этого образовательного учреждения с нетерпением ждут жители одного из самых густонаселенных новых районов областного центра. Школу с оригинальным архитектурно-планировочным решением планируют достроить в 2020 году. В настоящее время строители уже завершили возведение стен цокольного этажа, монтаж колонн, устройство перекрытий, в том числе кровли бассейна, а также бетонных полов. Продолжается строительство 3-го и 4-го этажей, актового зала. Планируется на строительство школы потратить более 800 млн рублей, более 360 млн из них – средства федерального бюджета.

Осмотрел врио губернатора и строящийся современный физкультурно-оздоровительный комплекс, который уже в этом году должен появиться в областном центре на ул. Косухина. Стоимость спортивного объекта - около 100 млн рублей. В новом двухэтажном спорткомплексе планируется разместить беговую дорожку на восемьдесят метров, футбольное поле, большой зал с трибунами на 160 мест, тренажерный зал и зал для бокса. Заниматься здесь куряне будут не только боксом, но и игровыми командными видами спорта: баскетболом, волейболом, футболом и др.

Общаясь с журналистами, Роман Старовойт отметил, что это первая его рабочая поездка с главой города Николаем Овчаровым.

- Мы будем продолжать эту практику. Я планирую раз в неделю посещать основные инвестиционные объекты, которые реализуются на территории области. Перечень сегодняшних объектов был нами совместно сформирован. Меня в целом удовлетворил ход работ на этих объектах. Парк практически готов, завершаются работы по благоустройству. На улице Красной Армии есть непорядки, к примеру, сама строительная площадка не оборудована должным образом, нет порядка стройки. Это, в первую очередь, влияет на качество и сроки выполнения работ. Уже завтра мои коллеги выйдут на место, чтобы удостовериться, что замечания, которые я сделал, устранены. Что касается школы, то здесь ход работы идет четко в соответствии с государственным контрактом, можно было бы быстрее построить учебное заведение, но мы ограничены бюджетом. Хотя срок ввода объекта в декабре мне кажется не очень логичным, можно было бы напрячься и сдать к сентябрю. Строительство спорткомплекса ведется также в соответствии с графиком. Я знаю, что тренер, который будет заниматься с ребятами боксом, уже делает свои замечания, и некоторые замечания в зале бокса устраняются по его рекомендации, - сказал Роман Старовойт.

Что касается курских дорог, то Роман Владимирович отметил, что регион выглядит неплохо относительно других субъектов. А чтобы сконцентрировать усилия в дорожном хозяйстве, он предложил следующий год назвать Годом дорог.