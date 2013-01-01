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В Москве прошла Рождественская благотворительная елка

Янв 9
ТПП РФ
В Москве прошла Рождественская благотворительная елка

В Москве в Гостином Дворе прошла Рождественская благотворительная елка для детей военнослужащих и сотрудников всех силовых ведомств России, погибших или пострадавших при выполнении воинского и служебного долга, детей-инвалидов, детей из многодетных семей и воспитанников детских социальных учреждений России.
Программа мероприятия была построена на традиционно русских духовно-нравственных императивах: вере, миролюбии, добре, служении Родине, любви и милосердии. Кроме детей и сопровождающих их родителей или опекунов, в празднике также приняли участие командование спецслужб России, духовенство Русской Православной Церкви, видные политические деятели, представители культуры и искусства.

Маленьких гостей с Новым годом и Рождеством поздравили народный артист России и СССР Жегалов Михаил Васильевич, генерал-майор воздушно-десантных войск Данильченко Владимир Ананьевич, настоятель храма Пророка Божия Илии протоиерей Андрей Речицкий.

Все дети получили сладкие подарки; также 2 000 подарков было предоставлено от бренда BY (BABA YAGA). Взрослым достались новогодние красочные шары, а самым маленьким – яркие книги с добрыми историями, которые сочинил народный артист России Илья Резник.

На елке для юных зрителей выступали артисты с творческими номерами. Также можно было пострелять в электронном тире, сфотографироваться с ростовыми куклами, попрыгать на батуте и поучаствовать в различных мастер-классах. Для всех гостей праздника был организован бесплатный буфет с мороженым, сладкой ватой и другими сладостями.

Ну а главным мероприятием праздничной программы стал спектакль-шоу «Пир для Дедушки Мороза»! Конечно же, не обошлось без традиционной встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой у Рождественской елки.

Такие Рождественские благотворительные елки проводятся в России с 2014 года; за эти годы праздники посетили более 10 тысяч детей. Организаторами мероприятия являются Благотворительный фонд «Пророка Божия Илии», Храм Пророка Божия Илии на Новгородском подворье города Москвы Русской Православной Церкви. Мероприятие проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Союза социальной справедливости России, Российской Ассоциации Героев, ООО «Торговый Дом «Шатер», компании «Арлекино», Общероссийской общественной организации «Совет Ветеранов ВДВ».

9 Янв 2020, ТПП РФ


 
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