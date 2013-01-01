В Рязанской области освоили безотходное производство экологически чистого биотоплива



В городе Сасово Рязанской области на базе лесоперерабатывающего предприятия «Топтех» создано ООО «Топливные технологии» по заготовке и обработке древесины. Объем инвестиций в новое предприятие составил более 522 млн рублей, создано около 170 рабочих мест.

Новое предприятие специализируется на выпуске погонажных изделий, пеллет, топливных брикетов и поддонов. Производство включает в себя полный цикл переработки древесины: от лесопиления - до производства топливных гранул. Производственные линии в цехах автоматизированы, имеются участки сортировки и автоматической групповой упаковки.

Ежегодный объем переработки древесины новым предприятием составит свыше 143 тыс. кубометров. В качестве сырья для производства топливных пеллет и брикетов с высокой теплоотдачей используются отходы деревообработки, а само производство топлива - безотходное. Продукция пойдёт на экспорт в страны Европы.

По условиям инвестпроекта предприятие будет заниматься защитой и воспроизводством лесов на территориях заготовки древесины - на арендованных участках Сасовского и Шелуховского лесничеств.

«Такой проект по глубокой переработке древесины очень важен для региона, и подобных должно быть больше. Мы готовы работать с инвесторами и оказывать поддержку, поскольку это не только развитие производства, но и уход за лесом», - отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

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