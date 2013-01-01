Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 ИЮН, 16:45 МСК
USD (ЦБ)    65,1243
EUR (ЦБ)    73,3690

05 ИЮН, 16:45 МСК
USD (ЦБ)    65,1243
EUR (ЦБ)    73,3690

В Рязанской области освоили безотходное производство экологически чистого биотоплива

Июн 5
Москва Центральный федеральный округ
В Рязанской области освоили безотходное производство экологически чистого биотоплива

В городе Сасово Рязанской области на базе лесоперерабатывающего предприятия «Топтех» создано ООО «Топливные технологии» по заготовке и обработке древесины. Объем инвестиций в новое предприятие составил более 522 млн рублей, создано около 170 рабочих мест.
Новое предприятие специализируется на выпуске погонажных изделий, пеллет, топливных брикетов и поддонов. Производство включает в себя полный цикл переработки древесины: от лесопиления - до производства топливных гранул. Производственные линии в цехах автоматизированы, имеются участки сортировки и автоматической групповой упаковки.

Ежегодный объем переработки древесины новым предприятием составит свыше 143 тыс. кубометров. В качестве сырья для производства топливных пеллет и брикетов с высокой теплоотдачей используются отходы деревообработки, а само производство топлива - безотходное. Продукция пойдёт на экспорт в страны Европы.

По условиям инвестпроекта предприятие будет заниматься защитой и воспроизводством лесов на территориях заготовки древесины - на арендованных участках Сасовского и Шелуховского лесничеств.

«Такой проект по глубокой переработке древесины очень важен для региона, и подобных должно быть больше. Мы готовы работать с инвесторами и оказывать поддержку, поскольку это не только развитие производства, но и уход за лесом», - отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Рязанская область Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
5 Июн:
5 Июн:
5 Июн:
Центральный федеральный округ:
5 Июн:
5 Июн:
5 Июн:
РОССИЯ:
5 Июн:
5 Июн:
4 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Звездные войны. Почему военные США боятся космических сил России?

Звездные войны. Почему военные США боятся космических сил России?
Политика

«Избавиться от позора». В России больше не будет обманутых дольщиков

«Избавиться от позора». В России больше не будет обманутых дольщиков
Экономика

Как достичь гармонии, соединив успех и счастье?

Как достичь гармонии, соединив успех и счастье?
Бизнес и психология

Генпрокуратура разгребает мусор. Чайка назвал проблемы и перспективы «мусорной реформы» в России

Генпрокуратура разгребает мусор. Чайка назвал проблемы и перспективы «мусорной реформы» в России
Общество

«Упал – отжался!» Что происходит с рейтингами Президента в России?

«Упал – отжался!» Что происходит с рейтингами Президента в России?
Политика

ВБ признал рекордным рост экономики России, названы самые грязные регионы страны и другие новости

ВБ признал рекордным рост экономики России, названы самые грязные регионы страны и другие новости
События и факты

Узнай, страна

В Рязанской области освоили безотходное производство экологически чистого биотоплива

В Рязанской области освоили безотходное производство экологически чистого биотоплива

В Удмуртии запущен энергоцентр за счет утилизации отходов деревообрабатывающего предприятия

В Удмуртии запущен энергоцентр за счет утилизации отходов деревообрабатывающего предприятия

В Тюменской области ввели в эксплуатацию второе месторождение Эргинского кластера и электростанцию

В Тюменской области ввели в эксплуатацию второе месторождение Эргинского кластера и электростанцию

В Оренбургской области начала отпуск энергии новая солнечная электростанция

В Оренбургской области начала отпуск энергии новая солнечная электростанция

Новости дня

16:31 МАК представил предварительный отчет о крушении SSJ-100 в Шереметьево МАК представил предварительный отчет о крушении SSJ-100 в Шереметьево
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
15:53 Медведев назвал условие транзита газа через Украину Медведев назвал условие транзита газа через Украину
15:34 Эксперт назвал наиболее вероятное место военного конфликта между Россией и США Эксперт назвал наиболее вероятное место военного конфликта между Россией и США
15:14 Зеленский обвинил Россию в эскалации ситуации на Донбассе Зеленский обвинил Россию в эскалации ситуации на Донбассе
14:46 Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области
13:21 В России реализуют проект «Государево око» В России реализуют проект «Государево око»
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
12:44 Россия ответила на обвинения в «небезопасном» перехвате американского самолета Россия ответила на обвинения в «небезопасном» перехвате американского самолета

Узнай, страна!

14:33 В Рязанской области освоили безотходное производство экологически чистого биотоплива В Рязанской области освоили безотходное производство экологически чистого биотоплива
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
12:03 Госдолг Астраханской области сокращен на 4,4 млрд рублей за 4 месяца 2019 года Госдолг Астраханской области сокращен на 4,4 млрд рублей за 4 месяца 2019 года
11:41 Омских предпринимателей приглашают вступить в программу поддержки «газелей» Омских предпринимателей приглашают вступить в программу поддержки «газелей»
11:33 По итогам весны Тамбовская область снова стала экологическим лидером России По итогам весны Тамбовская область снова стала экологическим лидером России
01 ИЮН, 17:10 В Астраханской области День защиты детей отметили спортивно-оздоровительной и экологической акциями В Астраханской области День защиты детей отметили спортивно-оздоровительной и экологической акциями
30 МАЙ, 18:47 В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter