Республике Татарстан выделят в 2019 году полтора миллиарда рублей на оздоровление Волги



Средства будут получены в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», а основным направлением работ на территории региона станет строительство и модернизация 44 очистных сооружений в сфере ЖКХ.

В этом году проект «Оздоровление Волги» будет реализовываться в 16 регионах. Всего на строительство и модернизацию очистных сооружений и предприятий водопроводно-канализационного хозяйства предполагается направить 15,6 млрд рублей. В целом финансирование по федеральному проекту в 2019 году составит 16,3 млрд рублей. Одним из ключевых направлений работ станет устойчивое развитие водохозяйственного комплекса Нижней Волги.

Минприроды РФ уже заключило соглашения с регионами о целевых показателях и субсидировании мероприятий в рамках национального проекта «Экология». Объем финансирования по проекту «Сохранение уникальных водных объектов» составит примерно 1,2 млрд рублей.

Подписаны соглашения о выделении почти 470,6 млн рублей на мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов. Кроме того, 21 регион получит субвенции в размере более чем 258,1 млн рублей на улучшение экологического состояния гидрографической сети.На улучшение экологического состояния озер и водохранилищ, а также очистку берегов водоемов от мусора свыше 70 субъектов федерации получат 466,3 млн рублей.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ