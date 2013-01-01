Республика Крым вдвое перевыполнила годовой план по экспорту сельхозпродукции



Республика Крым на 229% выполнила плановое годовое задание по экспорту в рамках национального регионального проекта «Экспорт продукции АПК». С начала года (по состоянию на 21 ноября) крымские сельхозпроизводители отправили зарубежным покупателям агрородукции на 14 млн долларов (более 900 млн рублей).

Ранее минсельхоз Крыма планировал довести показатели экспорта до 7 млн долларов (или 450 млн рублей) к 2024 году. Вице-премьер – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин отметил, что «основными видами экспортируемой продукции, произведённой сельхозтоваропроизводителями республики, стали мясо птицы, крепкие спиртные напитки и вино». Главными направлениями поставок крымских вин и другой сельхозпродукции в ближайшей перспективе станут Китай, Казахстан, Белоруссия, Абхазия, ДНР, ЛНР, Сенегал, Сирия, Иордания, Камерун, Тунис, ОАЭ, Турция, Египет, Узбекистан. Республика Крым, Южный федеральный округ

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